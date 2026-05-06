El euro cotiza a 20.31 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este miércoles, 6 de mayo de 2026.Esta cifra evidencia que En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.84%. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.34 pesos y un mínimo de 20.32 pesos. En la última semana, la cotización del Euro retrocedió -0.32% y en el último año acumuló una caída de -7.19%, evidenciando una tendencia bajista. En los últimos 10 días, el Euro mostró una tendencia alcista con 7 avances y 3 retrocesos, correcciones en los días 4, 8 y 10 y cierre en caída. Durante los doce meses pasados, el Euro ha alcanzado un valor máximo de 21.1 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 20.2 pesos mexicanos, según los datos más recientes. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Euro en la última semana fue de 6.45%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año comparado con la volatilidad anual de 7.65%. La cotización del Euro hoy presenta una tendencia positiva al confirmar que el dato de -1 es positivo. En los días anteriores, el Euro había mostrado señales de recuperación, lo que ha incrementado la confianza de los inversores. Sin embargo, es importante considerar que los cambios en la cotización pueden ser influenciados por factores externos, como decisiones políticas y económicas que pueden afectar esta tendencia en el futuro. Las personas que deseen adquirir o vender esta moneda en México deberán acudir a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar. El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje. Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".