El Metrobús de la Ciudad de México dio un paso clave en movilidad urbana al reforzar la Línea 4 con 19 autobuses eléctricos que conectan el centro con el aeropuerto. El nuevo servicio Aeropuerto-Amajac se posiciona como una alternativa directa y mucho más económica frente a plataformas como Uber o Cabify. Con una tarifa fija de 30 pesos y capacidad para trasladar equipaje, el sistema apunta a cambiar los hábitos de traslado hacia el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, AICM, reduciendo costos para los usuarios y al mismo tiempo impulsando una movilidad más limpia y eficiente en la capital mexicana. El nuevo esquema se caracteriza, entre otras cosas, por su precio accesible, al igual que por su impacto ambiental. Las unidades eléctricas reducen significativamente la contaminación del aire y el ruido en una de las zonas más transitadas de la ciudad. Este sistema ayuda a mejorar la conectividad en corredores clave como Paseo de la Reforma y el Centro Histórico, fortaleciendo la red de transporte público. Este avance forma parte de una estrategia integral para desalentar el uso del automóvil particular y disminuir la congestión vial, especialmente en rutas hacia el aeropuerto. El servicio Aeropuerto-Amajac opera con horarios amplios que cubren prácticamente todo el día, facilitando traslados tanto para vuelos tempranos como nocturnos. También incorpora múltiples formas de pago modernas y esquemas de gratuidad para sectores vulnerables, ampliando el acceso al transporte. “¡Conoce el servicio Aeropuerto-Amajac! Por solo $30 trasládate de avenida Paseo de la Reforma al Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México en unidades 100% eléctricas”, indicó Metrobús. Con esta apuesta, el Gobierno de la CDMX y Metrobús buscan consolidar un modelo de movilidad más accesible, sustentable y ordenado, ofreciendo una opción real frente a los servicios privados de transporte.