Recordar los momentos destacados de la historia es una forma de mantener su relevancia a pesar del paso del tiempo. Para que los acontecimientos importantes de nuestro país y el mundo no queden en el olvido, conoce cuáles son las efemérides del 6 de mayo. 1953: En Edimburgo (Escocia, Reino Unido) nace Tony Blair, político británico que llegará a liderar el Partido Laborista y será primer ministro del Reino Unido entre 1997 y 2007. Durante su mandato se pondrá fin al conflicto armado en Irlanda del Norte. (Hace 73 años) 1895: Nace en Castellaneta (Italia), Rodolfo Valentino, actor italiano y galán cinematográfico y mito del cine por su prematura muerte a los 31 años por peritonitis y septicemia. (Hace 131 años) 1856: En Pribor, Imperio austríaco y actual República Checa, nace Sigmund Freud, médico neurólogo y librepensador austríaco, creador del psicoanálisis. (Hace 170 años) 1856: Nace en Cresson (EE.UU.) Robert E. Peary, explorador estadounidense y primer hombre que llegará al Polo Norte, el 6 de abril de 1909, aunque hoy en día esta afirmación es cuestionada por un amplio sector de investigadores. (Hace 170 años) 1758: En Arras, Francia, nace Maximilien François Marie Isidore de Robespierre, político francés y uno de los más importantes líderes de la Revolución Francesa. (Hace 268 años) 1862: Fallece en Concord (EE UU) Henry Thoreau, escritor y filósofo norteamericano partidario de simplificar las vidas de las personas volviendo a sus orígenes, a la misma naturaleza. Thoreau se negó a pagar impuestos, como protesta contra la esclavitud en América, motivo por el cual fue encarcelado. Escribió "Desobediencia civil" (1849), donde establecía la doctrina de la resistencia pasiva que habría de influir más tarde en líderes como Gandhi y Martin Luther King. Cercano a los postulados del trascendentalismo, su reformismo partía del individuo antes que de la colectividad y defendía una forma de vida que privilegiara el contacto con la naturaleza. Con gran conciencia medioambiental fue uno de los primeros ecologistas y preconizó que, para mejorar el destino humano, habría que dejar de comer animales. (Hace 164 años) 1859: Fallece en Berlín (Alemania) Alexander von Humbolt, naturalista, padre de la geografía meteorológica, de la física marítima, de la vulcanología y de la fitogeografía (relación de la vegetación con el medio terrestre). (Hace 167 años) 1540: Fallece en Brujas (Bélgica) el humanista y filósofo español Luis Vives. Dedicó su vida a lograr una vuelta de los valores del mundo clásico y la implantación de una nueva pedagogía, de acuerdo con las necesidades humanísticas contemporáneas, que no afectase al cristianismo tradicional. (Hace 486 años) El evento más importante destacado es el nacimiento de Tony Blair en 1953, ya que su liderazgo como primer ministro del Reino Unido entre 1997 y 2007 fue fundamental para poner fin al conflicto armado en Irlanda del Norte, un logro que tuvo un impacto significativo en la paz y estabilidad de la región.