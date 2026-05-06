El dólar canadiense cotiza a 12.74 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este miércoles, 6 de mayo de 2026.Esta cifra muestra que En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un 0.96%. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.77 pesos y un mínimo de 12.76 pesos. El Dólar canadiense registra una evolución negativa: en la última semana la variación fue de -0.63% y en el último año de -5.67%, confirmando una tendencia bajista. En los últimos 10 días, el Dólar canadiense alternó alzas y bajas, con dos rachas de dos subidas y un tramo de dos caídas; el balance fue prácticamente neutro y la última jornada terminó a la baja. El Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un costo máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 8.73%, superior al 8.04% de la volatilidad anual, lo que indica que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones. Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 en relación con los días pasados es un número positivo. Esto indica que en los últimos días, el Dólar canadiense ha ido ganando valor frente a otras monedas. Es relevante observar que esta tendencia al alza puede influir en la economía canadiense, favoreciendo las exportaciones y mejorando el poder adquisitivo de los consumidores. Sin embargo, es importante monitorear cómo se comportará esta tendencia en el futuro. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última variante ofrece la posibilidad de adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje. Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".