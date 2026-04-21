El sistema Metrobús aclaró que los ascensores o elevadores en estaciones no son de uso general, sino exclusivo para personas con discapacidad, movilidad reducida, adultos mayores y quienes realmente lo necesiten, con el objetivo de garantizar accesibilidad efectiva. Ante el uso indiscriminado de usuarios que no pertenecen a los grupos de personas con necesidades especiales para usarlos, Metrobús fue enfático y anunció la prohibición de los ascensores en sus estaciones para el público en general. La medida impulada por Metrobús busca evitar el uso indebido de estos espacios, priorizando a quienes enfrentan barreras físicas en su traslado diario. “Los elevadores son de uso exclusivo para las personas que más lo necesitan. Respétalos; no son para subir mercancías”, enfatizó el organismo. El Metrobús destacó que ha reforzado su infraestructura accesible en estaciones y unidades para garantizar un servicio incluyente, con mejoras constantes desde la implementación de criterios de diseño universal en sus líneas. El Metrobús informó que, tras trabajos de mantenimiento profundo realizados desde 2021, “los 43 ascensores distribuidos en las líneas 1, 2 y 5 funcionan al 100 por ciento”, como parte del compromiso por ofrecer un servicio digno, seguro e incluyente para toda la población usuaria.