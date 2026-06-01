Los argentinos ya tienen marcado en el calendario uno de los descansos más esperados del año. El Gobierno nacional confirmó que uno de los feriados de junio cambiará de fecha y permitirá la conformación de un nuevo fin de semana largo para millones de personas en todo el país.

La modificación fue oficializada dentro del calendario nacional de feriados y responde al esquema de feriados trasladables previsto por la legislación vigente.

Qué feriado cambia de fecha en junio

La fecha alcanzada por el traslado es el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, que se conmemora originalmente cada 17 de junio.

Sin embargo, como en 2026 la fecha cae miércoles, el feriado será trasladado al lunes 15 de junio para favorecer la creación de un fin de semana largo.

De esta manera, miles de trabajadores podrán disfrutar de tres días consecutivos de descanso.

Cómo queda el fin de semana largo

Con el traslado confirmado, el descanso quedará conformado por:

Sábado 13 de junio.

Domingo 14 de junio.

Lunes 15 de junio (feriado nacional).

El Gobierno confirmó cambios en el calendario nacional y una de las fechas más esperadas se trasladará para generar más días de descanso consecutivos. Shutterstock + Canva

La medida impactará en todo el territorio nacional y permitirá una nueva oportunidad para realizar viajes, escapadas o actividades recreativas.

Por qué se mueve el feriado del 17 de junio

La modificación responde a la Ley 27.399, que regula los feriados nacionales trasladables en Argentina.

La normativa establece que cuando determinadas fechas patrias coinciden con martes o miércoles, el asueto debe trasladarse al lunes anterior con el objetivo de fomentar los fines de semana largos y la actividad turística.

Por ese motivo, aunque la conmemoración histórica corresponde al 17 de junio, el descanso se adelantará dos días.

Qué se recuerda el 17 de junio

La fecha homenajea al General Martín Miguel de Güemes, una de las figuras más importantes de la lucha por la independencia argentina.

El prócer lideró la defensa del norte del país frente a los avances realistas y tuvo un papel clave en la estrategia militar que permitió consolidar el proceso independentista.

Cuáles serán los próximos feriados de 2026

Después del fin de semana largo de junio, el calendario nacional continuará con otras fechas destacadas:

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

17 de agosto : Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

23 de noviembre: traslado del Día de la Soberanía Nacional.

Con este cambio, junio volverá a ubicarse entre los meses más atractivos para quienes buscan aprovechar descansos largos dentro del calendario argentino.