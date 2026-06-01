La Administración Federal de Aviación confirmó que están prohibidos los vuelos a esta isla del caribe. Foto: El Cronista.

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos confirmó que no se permitirán vuelos hacia Haití o alrededores hasta incluso después de mitad de año, como una forma de prevención ante posibles ataques contra las aeronaves.

Adicionalmente, las restricciones también incluyen a los cruceros. Actualmente ya están evitando el territorio haitiano dentro de sus recorridos y tanto Celebrity Cruises como Royal Caribbean cancelaron sus correspondientes paradas en zonas cercanas.

American Airlines canceló sus vuelos a Haití y frenó las operaciones por un tiempo. Fuente: Wikimedia Commons Venkat Mangudi

Estados Unidos prohíbe todos los vuelos de ingreso a este país: ¿Por qué y hasta cuándo?

El gobierno restringió los viajes hacia Haití hasta al menos el 3 de septiembre. Esta medida prohíbe que los aviones operen a menos de 3.048 metros de altura de Haití, según la información publicada por la FAA.

El argumento que da el gobierno se sostiene en la seguridad aérea: tiene en cuenta el antecedente del incidente del vuelo Spirit Airlines que fue afectado por disparos en noviembre del 2024, dando como resultado un tripulante herido.

La medida afecta a todos los aviadores tanto comerciales como civiles con un certificado de la FAA, a excepción de las aeronaves registradas en Estados Unidos que operen con aerolíneas extranjeras.

El antecedente por el que Estados Unidos no permite la salida de aeronaves con destino a este país latino

Según el informe de la FAA, varias organizaciones terroristas extranjeras haitianas abrieron fuego en distintas ocasiones desde septiembre de 2025 contra aviones en zonas en las que no se permiten este tipo de operaciones dentro de Estados Unidos.

La advertencia de viaje de Haití está en el nivel 4, siendo esta la puntuación más alta, por lo que se recomienda a los estadounidenses que no viajen hacia este destino. Según el Departamento de Estado, la clasificación se debe al riesgo de delincuencia, terrorismo, secuestros, disturbios y atención médica deficiente.

El programa de ayuda que recomiendan las autoridades de Estados Unidos

Independientemente del destino que se seleccione, el Departamento de Estado aconseja a las personas que viajen al exterior que se inscriban en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP). Se trata de un servicio gratuito que brinda información actualizada y alertas sobre distintos países.