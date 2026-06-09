Millones de familias en México recibieron una noticia que cambia sus planes para las próximas semanas; la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó la suspensión de clases para el 26 de junio, lo que generara un fin de semana largo inesperado para estudiantes de educación básica en todo el país.

El 26 de junio es el día de Consejo Técnico Escolar: qué significa para los estudiantes

La segunda suspensión oficial del mes está marcada en rojo en el calendario escolar desde el inicio del ciclo: el viernes 26 de junio no habrá clases debido a la realización mensual del Consejo Técnico Escolar (CTE). Esta instancia de capacitación y planeación docente, que reúne a maestros y directivos para trabajar en la mejora educativa, implica que los alumnos no asistan a sus planteles.

Lo que hace especialmente relevante esta fecha es su ubicación en el calendario: el 26 de junio cae en viernes, lo que automáticamente genera un puente natural con el fin de semana. Dicho de otro modo, estudiantes de preescolar, primaria y secundaria tendrán un descanso de tres días consecutivos —viernes, sábado y domingo— sin que sus familias deban planear nada extra.

Calendario SEP 2026: qué día no habrá clases en junio y cuándo comienzan las vacaciones de verano en México. Fuente: Shutterstock

¿Qué es el Consejo Técnico Escolar?

El Consejo Técnico Escolar (CTE) es un órgano colegiado de cada escuela de Educación Básica en México. Está integrado principalmente por el colectivo docente y directivo, y es el espacio donde la escuela analiza su situación, toma decisiones pedagógicas y organiza acciones para mejorar el aprendizaje y bienestar de sus estudiantes.

Según la SEP, es el órgano de mayor decisión técnico-pedagógica de cada plantel, encargado de adoptar e implementar decisiones para contribuir al máximo logro de aprendizaje del alumnado.

En la práctica, el CTE sirve para:

Revisar avances y problemas de aprendizaje.

Planear estrategias de mejora escolar.

Compartir experiencias entre docentes.

Dar seguimiento al Programa de Mejora Continua.

Fortalecer la relación entre escuela y comunidad.

El Mundial 2026 llego a las aulas: por qué el 11 de junio no habrá clases en miles de escuelas

El jueves 11 de junio marca un hito en la historia deportiva de Mexico: la Ciudad de Mexico será escenario de la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, uno de los eventos más importantes que el país recibió en décadas.

Ante la magnitud del acontecimiento, las autoridades educativas tomaron una decisión contundente: suspender las clases en los planteles ubicados en zonas de alto impacto logístico y de movilidad. La medida no es menor.

Se espera que miles de personas se concentren en los alrededores del recinto y en puntos estratégicos de la capital, lo que generaría afectaciones significativas en el traslado de alumnos y docentes.

Es importante aclarar que el viernes 12 de junio permanece como día hábil en la mayoría de los estados, por lo que esta primera suspensión no alcanza por si sola para formar un puente largo. Sin embargo, combinada con la segunda fecha oficial, el panorama cambia considerablemente

Vacaciones de verano 2026: que estados terminan clases antes y cuales aguantan hasta julio

Mas allá de las suspensiones puntuales de junio, la gran pregunta que ronda a millones de familias es: ¿cuándo comienzan definitivamente las vacaciones de verano? La respuesta depende, en gran medida, del estado en el que vivan.

La SEP autorizo adelantar el fin del ciclo escolar en varias entidades del país debido a las altas temperaturas proyectadas entre junio y julio, una medida que busca proteger la salud de alumnos y docentes ante condiciones climáticas extremas.

Los estados que concluirán sus actividades académicas antes de lo previsto son los siguientes: Colima: 25 de junio Yucatán: 26 de junio Tlaxcala: 30 de junio Jalisco: 30 de junio Baja California Sur: 3 de julio San Luis Potosi: 5 de julio Nuevo León: 8 de julio Sinaloa: 10 de julio Tamaulipas: 10 de julio Guanajuato: 10 de julio.

El resto de los estados concluirá el ciclo escolar 2025-2026 el 15 de julio, tal y como fue previsto en el calendario oficial de la SEP.