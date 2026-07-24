El Mundial de Futbol 2026 impulsó a ViX y lo posicionó como el mejor negocio de TelevisaUnivision durante el segundo trimestre. Sin embargo, ese desempeño no fue suficiente para revertir el deterioro de los resultados consolidados de Grupo Televisa, afectados por la continua caída de Sky y la debilidad de sus operaciones de televisión de paga.

En conferencia con analistas, directivos de la empresa explicaron que la estrategia para el Mundial “superó ampliamente las expectativas”. Detallaron que ViX -único servicio de streaming en México con los 104 partidos del torneo-, registró ingresos récord por suscripciones, el mayor número de altas trimestrales de su historia y alrededor de un millón de add-ons vendidos para acceder a toda la cobertura.

El desempeño impulsó un crecimiento de 53% en los ingresos de TelevisaUnivision en México, apoyado por mayores ventas de publicidad, licencias y suscripciones relacionadas con el torneo.

La fortaleza del negocio mexicano fue parcialmente compensada por una caída de 11% en los ingresos en EE.UU., donde la empresa no contó con los derechos del Mundial y los ingresos publicitarios retrocedieron 29%.

“ViX ofreció un nivel de interacción excepcional y un crecimiento récord de suscriptores. Nuestra estrategia para la Copa Mundial superó con creces las expectativas”, dijo Alfonso de Angoitia, codirector ejecutivo de Grupo Televisa.

El directivo explicó que la plataforma continuará siendo el eje de la estrategia de crecimiento del negocio de contenidos. Sin embargo, pese a ese impulso, los beneficios del Mundial no alcanzaron para mejorar las cifras de la empresa.

Sky el lastre de Televisa

Al cierre del segundo trimestre, Grupo Televisa reportó una pérdida de la parte controladora de MXN$497 millones, frente a la utilidad de MXN$475 millones del mismo lapso de 2025; en tanto que los ingresos cayeron 3% para cifrar los MXN$14,288 millones.

Además, mostró que el deterioro de Sky continúa pesando sobre los resultados, aun cuando la administración considera que el negocio de telecomunicaciones comienza a estabilizarse.

Tras la publicación de sus resultados financieros, las acciones de la emisora de la Bolsa Mexicana de Valores, iniciaron la jornada con una caída de de 6.4% para cotizar en MXN$9.21 por unidad (Ciudad de México 7:32 horas), horas más tarde, la empresa logró recortar las pérdidas para cotizar en MXN$9.81 por título, equivalente a un retroceso de 0.30%, de acuerdo con datos de la plaza bursátil.

En la conferencia, Francisco Valim, director general de Izzi, reconoció que Sky continúa perdiendo clientes conforme el mercado migra hacia servicios de fibra óptica y plataformas de streaming. Durante el trimestre, la unidad perdió 279,000 unidades generadoras de ingresos y sus ventas disminuyeron 20.3% respecto al año anterior.

No obstante, el ejecutivo dijo que el ritmo de deterioro comenzó a moderarse. Las desconexiones fueron menores al promedio observado en los últimos cuatro trimestres, un comportamiento que atribuyó parcialmente a la transmisión del Mundial, mientras la integración entre Sky e Izzi continúa generando eficiencias operativas y mejoras en la rentabilidad.

“Vimos una mejora en comparación con el promedio de desconexiones de los últimos cuatro trimestres, potencialmente impulsada por la transmisión de la Copa Mundial”, dijo el directivo.

ViX el futuro estratégico

La administración reiteró que el crecimiento de ViX seguirá siendo el eje de la estrategia de TelevisaUnivision, al considerar que la plataforma aún tiene espacio para expandir sus ingresos por suscripciones y avanzar hacia una mayor rentabilidad.

“Estamos generando una gran cantidad de efectivo, y eso es lo que creemos que impulsa el negocio a largo plazo. Las telecomunicaciones no son un sprint. Esto es un maratón muy largo”, expresó Valim.

Por su parte, De Angoitia reiteró que el crecimiento de ViX seguirá siendo una prioridad para TelevisaUnivision.

“Creemos que esa es una parte esencial de nuestro futuro estratégico”, Reconoció que el grupo también seguirá fortaleciendo su negocio tradicional de televisión abierta.