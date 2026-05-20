La duración de la pensión depende de la edad del beneficiario y de las condiciones familiares. (Fuente: Shutterstock)

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La pensión de sobrevivientes es uno de los beneficios más importantes del sistema pensional colombiano, ya que permite proteger económicamente a la familia de un trabajador o pensionado después de su fallecimiento. Aunque muchas personas asocian la pensión únicamente con la jubilación por vejez, la ley también contempla mecanismos para garantizar apoyo financiero a los seres queridos del cotizante.

En Colombia, los hombres pueden pensionarse a los 62 años con 1300 semanas cotizadas, mientras que las mujeres deben cumplir 57 años y 1250 semanas. Sin embargo, cuando el afiliado fallece o pierde su capacidad laboral por una enfermedad o accidente, el sistema activa otras modalidades de protección como la pensión de invalidez y la pensión de sobrevivientes.

Uno de los puntos que más dudas genera entre las familias tiene relación con los requisitos para reclamar esa mesada y las personas que pueden acceder al beneficio. La normativa colombiana establece un orden específico de beneficiarios y define condiciones particulares para cónyuges, hijos, padres y hermanos.

Quiénes pueden recibir la pensión de sobrevivientes

La ley colombiana establece que la pensión de sobrevivientes puede ser entregada a la pareja, hijos, padres o hermanos del afiliado fallecido, siempre que se cumplan determinadas condiciones. El primer grupo con prioridad está conformado por el cónyuge o compañero permanente y los hijos que dependían económicamente de la persona fallecida.

En el caso de la pareja, la pensión puede ser vitalicia o temporal dependiendo de la edad y de la existencia de hijos en común. Los hijos menores de edad también tienen derecho a recibir el pago, así como aquellos entre 18 y 25 años que continúen estudiando y dependieran económicamente del fallecido. Además, la ley contempla protección para hijos con discapacidad y para hijos de crianza que logren demostrar el vínculo familiar y económico.

La ley colombiana establece un orden específico para heredar la pensión de sobrevivientes. (Fuente: Corte Suprema de Colombia)

La pareja no debe demostrar dependencia económica para reclamar la pensión

Uno de los aspectos más importantes de la normativa es que el cónyuge o compañero permanente no está obligado a demostrar dependencia económica para acceder a la pensión de sobrevivientes. La Corte Suprema de Justicia ha señalado que dentro de una relación de pareja existe una ayuda mutua tanto afectiva como material, razón por la cual no se exige probar necesidad económica.

Sin embargo, sí existe un requisito clave relacionado con la convivencia donde la persona que solicite la pensión deberá acreditar que convivió con el afiliado fallecido durante al menos cinco años antes de la muerte. Este criterio es fundamental para que las entidades pensionales validen el derecho al beneficio económico.

Cuándo la pensión de sobrevivientes es vitalicia y cuándo es temporal

La duración del beneficio depende principalmente de la edad de la pareja al momento del fallecimiento del afiliado. Si el cónyuge o compañero permanente tiene 30 años o más, la pensión de sobrevivientes normalmente será vitalicia, siempre que se cumplan las condiciones exigidas por la ley.

Por el contrario, si la persona tiene menos de 30 años y no tuvo hijos con el fallecido, el pago será temporal y podrá entregarse por un periodo máximo de 20 años. Durante ese tiempo, el beneficiario deberá continuar realizando aportes al sistema pensional con el objetivo de construir su propia pensión para el futuro.

Qué pasa con la pensión si no existen pareja ni hijos beneficiarios

Cuando el afiliado fallecido no deja pareja ni hijos con derecho al beneficio, la ley permite que los padres puedan acceder a la pensión de sobrevivientes. Para ello, deben demostrar que dependían económicamente del hijo fallecido y que no contaban con otra fuente suficiente de ingresos.

Si tampoco existen padres beneficiarios, el derecho puede pasar a los hermanos con invalidez o discapacidad que dependieran económicamente del cotizante. De esta manera, el sistema pensional busca extender la protección económica a los familiares más cercanos que realmente dependían del apoyo financiero de la persona fallecida.