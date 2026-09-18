Los trabajadores mexicanos retiraron MXN$ 31,514 millones de sus cuentas de Afore por desempleo entre enero y agosto de 2026, un monto que representa un crecimiento real de 24.20% anual y el nivel más alto para un periodo similar desde que se tiene registro, en 2005, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Tan solo en agosto, los retiros por desempleo sumaron MXN$ 4,461.90 millones, un incremento real de 28.73% anual, frente a los MXN$ 3,357 millones registrados en agosto de 2025. El monto del octavo mes del año quedó solo por debajo del máximo histórico mensual registrado en julio.

El incremento ocurre en un contexto de debilidad del mercado laboral, particularmente en el empleo formal.

De acuerdo con un análisis de Gabriella Siller, directora de Análisis Económico de Grupo Financiero BASE, entre enero y julio el empleo total aumentó en 377,764 plazas, pero este resultado estuvo explicado por la creación de 1,154,265 empleos informales, mientras que el empleo formal registró una caída de 776,501 puestos.

Más trabajadores recurren a su ahorro ante el desempleo

El número de trabajadores que utilizaron este mecanismo también aumentó. Entre enero y agosto, 1 millón 454,232 personas realizaron un retiro por desempleo, lo que representa un crecimiento anual de 17.46%.

Solo durante agosto, 204,456 trabajadores hicieron uso de este derecho, un incremento de 20.46% frente al mismo mes del año pasado.

El retiro por desempleo permite a los trabajadores disponer de una parte de los recursos acumulados en su cuenta individual después de registrar al menos 46 días sin cotizar ante el IMSS. Este derecho puede ejercerse una vez cada cinco años.

Además del aumento en los montos, la proporción que representan estos retiros sobre los recursos administrados por las Afore también se encuentra en niveles elevados.

Entre enero y agosto, los retiros por desempleo representaron 0.36% de los recursos administrados por las Afore, su segundo nivel más alto para un periodo similar desde que se tiene registro. El máximo se alcanzó en 2009, cuando representaron 0.39%, en un año marcado por una fuerte recesión económica.

Coppel concentra el mayor monto de retiros

Por Afore, Coppel registró alrededor de MXN$ 1,000 millones en retiros por desempleo durante agosto, seguida de Azteca, con MXN$ 749 millones, y Banamex, con MXN$ 660 millones.

En el otro extremo, PensionISSSTE registró el menor monto, con MXN$ 15 millones, mientras que Inbursa reportó MXN$ 76 millones y Principal, MXN$ 214 millones.

El retiro anticipado de estos recursos tiene un impacto adicional sobre el ahorro pensionario, debido a que este mecanismo “reduce las semanas de cotización de los trabajadores y los recursos disponibles para su jubilación”, de acuerdo con el análisis de Siller.

Este efecto se suma a los retos que enfrenta el sistema de pensiones mexicano, particularmente en un contexto en el que la informalidad laboral continúa en niveles elevados.

En julio, la tasa de informalidad laboral se ubicó en 56.20%, su nivel más alto desde diciembre de 2021, mientras que la pérdida de empleos formales acumulada entre enero y julio alcanzó 776,501 plazas.

Así, el aumento en los retiros por desempleo no solo refleja que más trabajadores están recurriendo a sus cuentas individuales para enfrentar periodos sin empleo, sino que también implica una salida de recursos destinados originalmente al retiro.