En esta noticia Wall Street ayuda a recuperar terreno

Los ahorros de los trabajadores administrados por las Afores acumularon plusvalías por MXN$475,433 millones entre enero y agosto de 2026, un monto 37% menor al registrado en el mismo periodo de 2025, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

El resultado refleja el impacto que ha tenido la volatilidad de los mercados financieros sobre los recursos pensionarios durante este año. Si bien agosto representó un respiro para las cuentas individuales, el repunte todavía no logra recuperar por completo el retroceso registrado un mes antes.

En agosto, las Afores obtuvieron plusvalías por MXN$84,126 millones, impulsadas por la recuperación parcial de los mercados internacionales durante el octavo mes del año.

El monto estuvo cerca de compensar las minusvalías por MXN$92,763 millones de julio. Entre ambos meses, el saldo todavía fue negativo por alrededor de MXN$8,637 millones.

Wall Street ayuda a recuperar terreno

El comportamiento de los mercados internacionales dio un impulso a los portafolios de las Afores durante agosto. En Estados Unidos, el S&P 500 avanzó 2.62%, mientras que el Nasdaq Composite registró un crecimiento de 3.93%.

El desempeño fue distinto en el mercado mexicano, donde el S&P/BMV IPC cayó 2.25% durante agosto.

La diferencia entre ambos mercados también muestra la importancia de la diversificación de las inversiones de las Afores, cuyos portafolios están expuestos a distintos instrumentos y mercados financieros.

Para los trabajadores, esto significa que el valor de sus recursos puede presentar variaciones importantes de un mes a otro conforme cambian las condiciones financieras.

Una minusvalía mensual, sin embargo, no significa que el trabajador haya retirado o perdido de manera definitiva ese monto, sino que refleja una disminución temporal en el valor de mercado de las inversiones.

La Consar señaló que, pese al entorno de alta volatilidad observado durante 2026, relacionado con factores como el conflicto en Medio Oriente y sus efectos sobre la economía global, el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) continúa mostrando señales de fortaleza.

El regulador, no obstante, advirtió que será necesario mantener un seguimiento puntual de la evolución de los mercados financieros internacionales durante los próximos meses.

El comportamiento de las Afores durante julio y agosto deja así un escenario de recuperación parcial: el repunte del octavo mes prácticamente borró el golpe registrado en julio, pero no cambió la tendencia del acumulado anual, que hasta agosto mantiene una caída de 37% frente a las plusvalías obtenidas en los primeros ocho meses de 2025.

Para los recursos destinados al retiro, el dato cobra relevancia porque las Afores administran inversiones con un horizonte de largo plazo.

Por ello, aunque los movimientos mensuales pueden ser pronunciados, el desempeño debe observarse también a través de periodos más amplios y no únicamente por las ganancias o pérdidas registradas en un mes determinado.