El cambio de hora vuelve a estar en el centro de la escena en América Latina. En este caso, se trata de Chile, donde ya está definido el próximo ajuste oficial del reloj que impactará en gran parte del país durante 2026. Las autoridades mantienen vigente el esquema de horario de verano e invierno, con modificaciones que se aplican de forma periódica y que influyen en la rutina diaria, el comercio, el transporte y el uso de la luz natural. De acuerdo con el cronograma oficial de husos horarios, el domingo 5 de abril de 2026, los relojes deberán atrasarse una hora en la mayor parte del territorio chileno. El ajuste se realizará exactamente a las 00:00 horas, momento en el que la hora oficial volverá a marcar las 23:00 del sábado 4 de abril, dando inicio al horario de invierno. Este cambio implica: El atraso del reloj no se aplica de manera uniforme en todo Chile. Según la información vigente sobre zonas horarias, el cambio alcanzará principalmente a: En cambio, la Región de Magallanes y la Antártica Chilena conserva un horario fijo durante todo el año, por lo que no debe atrasar sus relojes en abril. Esta excepción se mantiene vigente desde hace varios años. Además, en algunos territorios insulares, como Isla de Pascua, el ajuste horario se realiza en un horario local distinto, aunque responde al mismo criterio estacional. Aunque suele hablarse de eliminar el cambio de hora, no existe una decisión oficial que suprima este sistema de manera permanente. El calendario vigente confirma que el atraso de abril de 2026 forma parte de un esquema anual, que luego prevé un nuevo ajuste para regresar al horario de verano en la segunda mitad del año. Por ese motivo, el cambio de abril no implica que Chile abandone para siempre el horario de verano, sino que responde al cronograma administrativo actualmente en vigor. De esta manera, el atraso de una hora en abril de 2026 ya está definido y deberá ser tenido en cuenta por quienes residan, trabajen o viajen dentro del país, teniendo presente que no todas las regiones están alcanzadas por la modificación.