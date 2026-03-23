El pasado domingo 8 de marzo, Estados Unidos modificó todos sus relojes para dar la bienvenida al inicio del horario de verano, que año tras año comienza en este mes y finaliza en noviembre. En ese sentido, es común preguntarse qué día de marzo el horario deberá volver a cambiar para cumplir el próximo año esta normativa vigente a nivel federal y poder agendarlo en el calendario. Los ajustes se realizan en Estados Unidos dos veces al año y son conocidos como Daylight Saving Time (DTS) bajo la regulación de la Ley de Horario Uniforme. A nivel nacional, estas modificaciones tienen lugar periódicamente en marzo y en noviembre, pues los relojes, según la disposición, deben adelantarse el segundo domingo de marzo y el retrasarse el primer domingo de noviembre. En ese sentido, el segundo domingo de marzo cayó este año día 8. En 2027, los relojes volverán a adelantarse el domingo 14 de marzo, segundo del mes. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST), los cambios realizados de la forma en la que actualmente los conocemos se efectúan así desde el 2007. La finalidad de modificar el horario dos veces al año está relacionada con garantizar una mejor distribución de la luz durante el día. El adelantar los relojes durante el verano permite que se concentre la claridad por la mañana, mientras que en invierno la luz se encuentra mayormente por la tarde. De acuerdo con la normativa, Estados Unidos tendrá que volver a cambiar el horario el 1 de noviembre a las 2 am hora local, para luego el 14 de marzo de 2027 dar un nuevo inicio a la temporada horaria de verano. Las autoridades explican que ninguna computadora debería tener problemas si el sistema operativo tiene las últimas actualizaciones. “Todos los servicios de tiempo del NIST emiten el Tiempo Universal Coordinado (UTC). Las correcciones para tu zona horaria local y para el horario de verano las realiza el sistema operativo de tu ordenador”, se especifica. Tan sólo será necesario ajustar manualmente aquellos relojes analógicos. De acuerdo con lo señalado por la información oficial, los siguientes territorios no observan el horario de verano.