Lluvias intensas y un marcado descenso de las temperaturas afectarán de manera directa a partir del domingo 18 de enero a un gran número de estados de la República Mexicana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó ambiente frío a muy frío y la llegada de tormentas eléctricas a distintas entidades federativas del país, por lo que se aconseja tomar todos los recaudos pertinentes.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para la tercera semana de enero?

Desde el domingo 18 de enero, el SMN vaticina que el frente frío núm. 29 se desplace sobre el oriente del golfo de México, península de Yucatán y sureste del país, y origine lluvias puntuales intensas en Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Puebla.

El pronóstico del tiempo para México durante el domingo 18 de enero. (Foto: SMN)

La masa de aire polar que se asocia a este frente generará una baja de las temperaturas, manteniendo un ambiente muy frío y bancos de niebla sobre entidades del oriente de la Mesa del Norte, Mesa Central (incluido el Valle de México), centro y sur del litoral del golfo de México.

Al mismo tiempo, el SMN pone el foco en el evento de “Norte” que provocará fuertes rachas de viento de 100 a 120 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec; de 80 a 100 km/h en Veracruz; y de 60 a 80 km/h en Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Por su parte, el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México ocasionará lluvias fuertes en Hidalgo, y el avance de tormentas eléctricas sobre los estados del occidente, centro y sur del territorio nacional.

En este contexto, se advierte a los habitantes de los siguientes estados para tomar recaudos ante las fuertes lluvias que se registrarán:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca)

Tabasco

Oaxaca

Chiapas.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra)

Veracruz (Nautla, Capital, Las Montañas y Papaloapan).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Hidalgo (Sierra de Tenango)

Puebla (Sierra Norte)

Veracruz (Sotavento)

Campeche

Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Jalisco

Colima

Michoacán

Estado de México

Guerrero

Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Zacatecas

Aguascalientes

San Luis Potosí

Nayarit

Guanajuato

Querétaro

Tlaxcala

Morelos

Ciudad de México.

¿En qué regiones se pronostican lluvias a partir del lunes?

Desde el lunes 19 de enero y durante la jornada del martes, se prevé que los siguientes estados se vean afectados por intensas lluvias:

Lunes 19 de enero

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Veracruz (Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Tamaulipas, Campeche y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México y Yucatán.

Martes 20 de enero