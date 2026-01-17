Imagen intervenida por la IA de la Inauguran en la Plaza de la República una reproducción exacta que permitirá al público acercarse a la obra de Miguel Ángel.

La Ciudad de México alberga una réplica sin precedentes de la Capilla Sixtina, “espejo y réplica del gran espacio renacentista”, que acerca a miles la obra cumbre de Miguel Ángel. La estructura, de más de 27 metros de altura, recrea cada centímetro del templo Vaticano.

Las imágenes compartidas por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México muestran la monumentalidad del “Juicio Final”, donde cuerpos en movimiento ascienden y caen en un torbellino visual que captura el dramatismo del fresco original. Toda una joya de la corona de arquitectura renacentista del siglo XV pérdida en México. Las tonalidades vibrantes permiten revivir el esplendor renacentista con sorprendente fidelidad.

La experiencia es posible gracias a la tecnología y la labor de 280 especialistas. Como señaló la Secretaría de Cultura, la reproducción se realizó “con tres millones de fotografías” comparadas directamente con los originales, un trabajo que tardó años en completarse.

Un Renacimiento que viaja a México y lo pone en el centro de la admiración y el orgullo

El entonces secretario de Cultura, Rafael Tovar y de Teresa, destacó que la Capilla Sixtina marca “uno de los momentos cumbre del Renacimiento”, cuando el Humanismo colocó al hombre en el centro de la creación. La réplica recupera ese espíritu en un entorno accesible para todos.

En las imágenes, el visitante puede apreciar figuras anatómicamente perfectas, trazadas con la fuerza dramática característica de Miguel Ángel. En la escena central, el potente gesto del Cristo juez domina la composición, rodeado de cuerpos tensos que parecen vibrar dentro del espacio.

No es en el Vaticano, es la CDMX donde los detalles de la Capilla Sixtina se puede ser en detalle

La obra fue comparada “en tonalidades con los originales” para garantizar una fidelidad absoluta. Esta precisión permite que los visitantes contemplen detalles invisibles a simple vista incluso en el Vaticano, donde la distancia y el flujo de turistas dificultan la observación cercana.

En las fotografías se distingue la densidad narrativa del fresco: grupos de figuras ascendiendo sobre nubes luminosas, otras descendiendo hacia sombras más densas. La iluminación controlada de la réplica permite apreciar gradaciones que revelan el genio técnico del artista.

Las imágenes de la réplica retratan este encuentro: muros saturados de figuras en movimiento, cuerpos modelados con vigor renacentista y un dramatismo que envuelve al espectador. Gobierno de México

Miguel Ángel Mancera definió la muestra como “una primicia de México para el mundo”, destacando que nunca antes una obra de tal magnitud había salido del Vaticano. Grupos de hasta 500 personas pueden ingresar cada 15 minutos para recorrer el recinto .

El Museo del Vaticano celebró que este proyecto permitirá a jóvenes mexicanos “entrar en contacto con lo mejor de la cultura universal”. Las imágenes de la réplica retratan este encuentro: muros saturados de figuras en movimiento, cuerpos modelados con vigor renacentista y un dramatismo que envuelve al espectador.