En un escenario económico regional marcado por crecimiento moderado en la mayoría de sus grandes economías, Paraguay se perfila como una de las economías más dinámicas de América Latina de cara a 2026, según las estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Ni Brasil ni México: el país latino con mayor proyección económica de 2026

La proyección del organismo regional ubica a Paraguay entre los países con mayor expansión del Producto Interno Bruto (PBI) en la región, destacándose por tasas muy por encima del promedio continental.

Mientras la CEPAL prevé que la economía latinoamericana crecerá alrededor de 2,3% en 2026, reflejando un panorama general de crecimiento moderado y desigual, Paraguay sería uno de los líderes de la expansión regional con una proyección de crecimiento cercano al 4,0% para el próximo año.

Esta cifra sitúa al país en una posición destacada frente a economías más grandes como Brasil o México, que se espera crezcan a ritmos más lentos en el mismo período.

Paraguay se consolida como la economía latina mejor proyectada de cara al 2026.

Qué significa esto para América Latina

Aunque países como Brasil y México siguen siendo líderes por tamaño de economía e influencia comercial, la trayectoria de Paraguay representa una señal de cambio dentro de América Latina, donde economías más pequeñas pero robustas pueden ganar protagonismo.

El avance proyectado también podría atraer inversiones extranjeras, fortalecer las cadenas productivas regionales y consolidar la posición del país en mesas de negociación económica internacional, especialmente en momentos en que el crecimiento global enfrenta incertidumbres.