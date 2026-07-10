En esta noticia Deuda de Ricardo Salinas con el SAT y otra desconfianza

La deuda fiscal de Grupo Elektra, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, comenzó a reflejarse en el perfil crediticio. HR Ratings revisó a la baja la calificación de largo plazo de la compañía de “AA” a “AA-”, al considerar que los pagos comprometidos con el Gobierno de México elevarán significativamente sus necesidades de efectivo durante 2026 y 2027; en paralelo, cambió su perspectiva a Negativa.

A través de un análisis, la calificadora explicó que la decisión responde al impacto que tendrá la liquidación de MXN $24,958 millones en adeudos fiscales acordados con el Gobierno federal. Tras un primer pago de 6,475 millones realizado en enero de este año, la empresa aún deberá cubrir 18,483 millones de pesos, mismo que realizará en un esquema de 18 mensualidades iniciado en marzo.

Para HR Ratings, este compromiso reducirá de manera importante la capacidad de generación de efectivo de Grupo Elektra. Por un lado, estima que el flujo libre de efectivo (FLE) caerá a MXN $1,803 millones de pesos en 2026, muy por debajo de los 9,619 millones que proyectaba anteriormente, mientras que su cobertura del servicio de la deuda (DSCR) descenderá a apenas 0.2 veces, desde el nivel esperado de 1.0 vez.

Además, prevé que durante 2027 la compañía seguirá enfrentando presiones por pagos fiscales cercanos a MXN $8,215 millones de pesos.

La decisión de HR Ratings contrasta con la de Moody’s, emitida en marzo de esta año, al afirmar la nota “A+” y revisó la perspectiva de negativa a estable tras alcanzar un acuerdo con el gobierno de Claudia Sheinbaum para el pago de los impuestos, mismo que expuso “aporta certidumbre jurídica”.

Deuda de Ricardo Salinas con el SAT y otra desconfianza

Si bien HR Ratings anticipa que los negocios financiero y comercial de Grupo Elektra continuarán expandiéndose y que los ingresos podrían alcanzar MXN $239,081 millones en 2028, considera que ese crecimiento será insuficiente para compensar, en el corto plazo, la presión que ejercerán los pagos derivados de la deuda con el fisco.

La agencia prevé una recuperación gradual del flujo de efectivo y de las métricas crediticias hacia 2028, apoyada por una mejora en la rentabilidad, menores costos logísticos, la ausencia de gastos extraordinarios y una reducción del endeudamiento. Sin embargo, ese escenario dependerá de que la empresa complete el proceso de liquidación de sus adeudos fiscales sin afectar su desempeño operativo.

Pero a ello, se agregan elementos cualitativos que limitan la calidad crediticia del grupo. La calificadora expuso que Grupo Salinas, conglomerado al que pertenecen Grupo Elektra, TV Azteca y Totalplay, ha mostrado en los últimos años prácticas financieras que han generado preocupación entre algunos tenedores de bonos internacionales de sus empresas. Este factor de gobernanza fue considerado dentro del análisis de riesgo de la emisora.

HR Ratings advirtió que la calificación podría deteriorarse nuevamente si Grupo Elektra registra una caída adicional en sus resultados operativos que reduzca su generación de flujo libre de efectivo y provoque que la cobertura del servicio de la deuda permanezca por debajo de 0.4 veces entre 2026 y 2028.

Recientemente se dio a conocer que TV Azteca, también propiedad del empresario, entró a Concurso Mercantil al confirmar que la televisora mexicana “incurrió en incumplimiento generalizado en el pago de sus obligaciones”.