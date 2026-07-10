En esta noticia Efecto dominó

El 2026 no ha sido un buen año para la manufactura mexicana, donde las cuatro principales ramas del sector, que representan prácticamente 60% de la actividad económica de la industria de la transformación, han tenido un comportamiento negativo.

De acuerdo con datos de Banco Base, la caída más pronunciada dentro de la manufactura corresponde a la fabricación de equipo y transporte.

Este apartado es el más grande del país, con 21.98% del total de las manufacturas, pero mostró una caída de 3.78% en comparación con los primeros 5 meses del año anterior.

El segundo lugar por volumen de actividad es la industria alimentaria que representa 20.10% de la manufactura total.

El sector logró librar la contracción, pues mostró un crecimiento de 0.52%, aunque su ritmo de expansión se mantiene muy por debajo del promedio de los últimos 10 años, ubicado en 1.71%.

La otra joya de la corona también está de capa caída: la fabricación de equipo de cómputo, uno de los sectores que había mostrado mayor solidez en los últimos años en México, no pudo mantener la tendencia al alza en el periodo enero-mayo de este año.

En este sentido, la fabricación de equipo de cómputo representa 9.22% de la manufactura total, pero en el periodo de referencia tuvo una caída de 0.86% anual.

En el mismo periodo del año pasado, el equipo de cómputo mostró un crecimiento de 2.64%.

“Lo anterior pone en evidencia que el crecimiento acelerado de las exportaciones de equipo de cómputo está asociado al elevado valor de insumos que son remanufacturados y posteriormente exportados y no a la generación de valor en México”, consideró Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base.

Finalmente, la industria química nacional, que representa 6.66% del total, tuvo una caída de 0.9%, su segundo año con bajas para un periodo similar, pues el año pasado retrocedió 1.29%.

Efecto dominó

En los primeros cinco meses del año, el Indicador Mensual de Actividad Industrial (IMAI) muestra una contracción de 0.15%, que es causado principalmente por la manufactura.

El indicador del Inegi se compone de cuatro grandes áreas: la minería, servicios básicos, construcción y manufactura.

Los primeros cinco meses del año arrojan un panorama mixto, pues mientras la minería se expandió 3.8% y la construcción aumentó 1.8%, los servicios básicos cayeron 0.22%, pero la manufactura arrastró al indicador a terreno negativo, al mostrar un retroceso de 1.19%.

Para la especialista de Banco Base, el sector industrial mantiene una tendencia negativa, debido a dos factores principales.

El primero de ellos es la imposición de aranceles sectoriales a las importaciones en Estados Unidos, mismo que afecta principalmente a la industria automotriz y a la siderúrgica.

El segundo factor es “la falta de inversión en México, pues se percibe un deterioro en el estado de Derecho, ha bajado la confianza empresarial y hay incertidumbre respecto al futuro de la relación comercial con Estados Unidos. Es probable que la aversión al riesgo sobre México se incremente en la segunda mitad del año, debido al comienzo del proceso de revisión del T- MEC”, señaló la especialista.

La incertidumbre también podría afectar al crecimiento esperado para el sector industrial del país para este año. Banco Base estima que la actividad industrial se expandirá 0.4% en relación con el resultado de 2025, aunque dependerá en gran medida de la evolución de la política arancelaria de Estados Unidos y su impacto sobre el sector automotriz y la demanda de equipo de cómputo.