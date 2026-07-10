Confirmado por la SEP: más de 140 mil alumnos reciben lentes gratuitos en todas las escuelas del país por orden del Gobiernol.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que, como parte de la estrategia nacional “Vive Saludable, Vive Feliz”, continúa la entrega de lentes gratuitos para estudiantes de primarias públicas mediante el programa “Ver para Soñar”. La iniciativa fue presentada en noviembre de 2025 y tiene como objetivo beneficiar a niñas y niños que fueron diagnosticados con problemas de visión durante las jornadas de salud escolar.

Con el avance del ciclo escolar 2025-2026, miles de familias siguen recibiendo los apoyos derivados de las evaluaciones realizadas en las escuelas públicas. De acuerdo con la SEP, más de 145 mil alumnos ya obtuvieron sus lentes sin costo, mientras continúa el proceso para ampliar la cobertura en todo el país.

Cómo funciona el programa “Ver para Soñar”

El programa “Ver para Soñar” forma parte de la estrategia “Vive Saludable, Vive Feliz” impulsada por el Gobierno federal. Fue anunciado oficialmente el 2 de noviembre de 2025 por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, con la meta de entregar 2 millones de lentes gratuitos durante el ciclo escolar 2025-2026 a estudiantes de primaria pública que cuenten con un diagnóstico confirmado de problemas visuales.

Según la información difundida por la SEP, hasta julio de 2026 ya se habían entregado más de 145 mil lentes, mientras continúa la fabricación y distribución de más de 1.5 millones de pares adicionales para los alumnos que cumplen con los criterios establecidos por el programa.

Durante la implementación de esta estrategia también se realizaron más de 217 mil segundas valoraciones especializadas, con el propósito de confirmar los diagnósticos antes de la entrega de los lentes gratuitos.

Grok

Cuántos estudiantes fueron evaluados y qué revisiones recibieron

Como parte de la estrategia “Vive Saludable, Vive Feliz”, la SEP informó que durante el ciclo escolar fueron evaluados más de 10.8 millones de estudiantes de 83 mil escuelas primarias públicas del país.

Las revisiones incluyeron peso, talla, salud visual, salud bucal y hábitos saludables, tanto en escuelas urbanas como rurales, indígenas y comunitarias. Al finalizar las evaluaciones, cada familia recibió un Informe de Resultados personalizado en formato electrónico o impreso por medio de la escuela.

De acuerdo con los datos obtenidos durante las Jornadas de Salud Escolar, alrededor de 4 de cada 10 estudiantes de primaria presentan algún grado de dificultad visual, situación que dio origen al programa “Ver para Soñar” para facilitar el acceso a lentes sin costo a quienes los necesitan.

La estrategia forma parte de un conjunto de acciones de salud escolar que también incluye los lineamientos para restringir la venta de comida chatarra, refrescos y bebidas azucaradas en los planteles educativos. Según la SEP, esta medida ya se aplica en más del 86% de las escuelas primarias y secundarias del país.