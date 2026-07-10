La cotización del dólar canadiense alcanzó los MXN 12.35 en la sesión de cierre de mercados del viernes, 10 de julio de 2026. Esta cifra refleja una variación del -0.36% en comparación con su precio al inicio de la jornada.

En la última semana, la cotización del Dólar canadiense subió 0.36%, pero en el último año retrocede -6.07%, lo que indica un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, la cotización del dólar canadiense fue mayormente bajista: caída inicial, dos avances, cuatro descensos consecutivos, breve repunte de dos jornadas y cierre a la baja, con balance negativo y sin días estables.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 7.7142%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que esta cifra es mayor que la volatilidad anual del 7.3550%.

La cotización del Dólar canadiense hoy se presenta con una tendencia positiva, ya que el dato de 1 muestra un incremento en su valor en comparación con los días anteriores. Esto sugiere una recuperación o fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas en el mercado.

A medida que la economía canadiense se recupera, es probable que esta tendencia continúe, lo que podría atraer inversiones adicionales y mejorar el poder adquisitivo de los consumidores canadienses.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 MXN.

¿Dónde comprar Dólar canadiense en México?

En México, aquellos individuos interesados en conseguir o vender esa Dólar canadiense podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Dólar canadiense por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es conveniente consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.