Educación confirmó el cierre de todas las escuelas para el lunes 13: no habrá clases en preescolar, primaria ni secundaria

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Por el feriado del lunes 13 de julio, Colombia no tendrá actividades escolares en preescolar, primaria ni secundaria debido al nuevo día festivo nacional por Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá.

La fecha fue incorporada al calendario oficial mediante la Ley 2578 de 2026, que declaró el 9 de julio como día festivo de carácter nacional y de obligatorio cumplimiento en todo el territorio colombiano. Sin embargo, por aplicación de la Ley Emiliani, el descanso se trasladará al lunes 13 de julio.

Confirmaron el cierre de las escuelas el lunes 13: por qué no habrá clases

El lunes 13 de julio será día no laboral en Colombia por la conmemoración de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, considerada patrona del país.

Aunque la celebración religiosa corresponde al 9 de julio, en 2026 esa fecha cae jueves. Por eso, el descanso se moverá al lunes siguiente, tal como ocurre con otros feriados trasladables en el calendario colombiano.

No habrá clases en preescolar, primaria ni secundaria

La suspensión de actividades académicas alcanzará a los colegios que se rigen por el calendario escolar oficial. De esta manera, no habrá clases en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media.

La medida aplica tanto para instituciones públicas como privadas, aunque cada establecimiento puede comunicar ajustes internos, actividades especiales o modificaciones en su cronograma académico.

Qué se celebra el lunes 13 en Colombia

El nuevo feriado reconoce la Fiesta Nacional de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. La ley también busca destacar la importancia histórica, religiosa, cultural y turística del municipio de Chiquinquirá, en Boyacá.

Educación confirmó el cierre de todas las escuelas para el lunes 13: no habrá clases en preescolar, primaria ni secundaria Carlos alberto Ramirez Gaviria

Con esta incorporación, Colombia suma un nuevo día de descanso obligatorio dentro de su calendario nacional.

Cuándo vuelven las clases después del feriado

Salvo disposiciones particulares de cada institución educativa, las actividades escolares se retomarán el martes 14 de julio.

Por eso, padres, estudiantes y docentes deberán revisar los canales oficiales de cada colegio para confirmar horarios, jornadas de recuperación o posibles cambios en la programación.

Calendario escolar: qué feriados quedan en Colombia durante 2026

Después del lunes 13 de julio, el país tendrá otros días festivos que también podrán modificar la actividad escolar y laboral: