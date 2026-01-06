El 6 de enero, Día de Reyes, es para muchas familias sinónimo de regalos, celebraciones y tradiciones. Sin embargo, en el ámbito laboral la historia es distinta: la Ley Federal del Trabajo, LFT, no lo reconoce como día de descanso obligatorio, por lo que la jornada se paga de manera normal.

Cada año, la duda reaparece entre trabajadores y empleadores sobre si el 6 de enero es o no feriado. Ante ello, autoridades laborales han reiterado que, aunque socialmente se perciba como festivo, no existe obligación legal de descanso ni de pago especial para quienes laboran este día.

¿Cómo se cobra el 6 de enero si no es feriado? Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo

Lo que dice la Ley Federal del Trabajo

El artículo 74 de la LFT es claro al enumerar los días de descanso obligatorio. En esa lista no aparece el 6 de enero. Textualmente señala:

“Son días de descanso obligatorio: el 1º de enero; el primer lunes de febrero… el 1º de mayo; el 16 de septiembre; el 25 de diciembre, entre otros”.

Por su parte, el artículo 75 establece que solo en esos días obligatorios se genera un pago adicional:

“Los trabajadores… tendrán derecho a que se les pague, independientemente del salario que les corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado”.

Esto significa que el llamado “pago triple” no aplica el Día de Reyes, ya que no está contemplado en el calendario oficial de descanso.

¿Cuánto deben pagar hoy 6 de enero?

Al no ser día de descanso obligatorio, el salario que corresponde es el ordinario, conforme al sueldo diario de cada trabajador. Con el aumento al salario mínimo vigente desde el 1º de enero de 2026, los montos mínimos legales son:

Zona del Salario Mínimo General: $315.04 pesos diarios

Zona Libre de la Frontera Norte: $440.87 pesos diarios

Esos son los montos mínimos por ley que debe recibir una persona trabajadora que preste sus servicios este 6 de enero, sin recargos adicionales.

La Secretaría del Trabajo y la PROFEDET han recordado que el descanso solo puede otorgarse de manera voluntaria por el empleador. Ante cualquier duda, recomiendan acudir a asesoría gratuita:

“El Día de Reyes no es un día de descanso obligatorio”, ha reiterado PROFEDET, que pone a disposición la línea 079 del Gobierno de México para orientación laboral.