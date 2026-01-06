La normativa laboral federal (LFT) establece qué días en México son considerados festivos no laborables y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) es la encargada de regular que cada trabajador del país pueda gozar de estos días de descanso obligatorio.

Sin embargo, existen otras festividades dentro del calendario que no se consideran feriados, pero que también son importantes de recordar por lo que representan en la historia, como el Día de Reyes que se conmemora cada 6 de enero y es considerado no festivo.

Día de Reyes (foto: Pixabay).

¿Por qué se celebra el Día de Reyes?

El Día de Reyes, celebrado el 6 de enero en México, conmemora la visita de los Reyes Magos al Niño Jesús. Esta festividad es especialmente esperada por los niños, quienes reciben regalos y disfrutan de la Rosca de Reyes en un ambiente familiar. La celebración refuerza los lazos familiares y mantiene vivas las tradiciones que se han transmitido de generación en generación.

La tradición del Día de Reyes tiene sus raíces en la historia cristiana, recordando la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar a Belén. Introducida durante la época colonial, esta festividad ha evolucionado en México, convirtiéndose en una celebración familiar con características propias. El 6 de enero también marca el final de las festividades navideñas, donde muchas familias desmontan sus nacimientos y comparten la Rosca de Reyes.

La Rosca de Reyes, un pan dulce en forma de anillo, simboliza la corona de los Reyes Magos y es un elemento central de la celebración. Compartir la rosca une a las familias y comunidades, mientras que las figuras del Niño Jesús escondidas en ella representan la protección que recibió Jesús. Esta festividad, llena de alegría y magia, continúa siendo un pilar en la cultura mexicana, promoviendo valores de unión y generosidad.

¿Cómo celebrar el Día de Reyes?

Una forma de celebrar el Día de Reyes es organizando una reunión familiar donde se comparta la tradicional Rosca de Reyes. Este pan dulce, decorado con frutas y azúcar, simboliza la llegada de los Reyes Magos y es un momento perfecto para disfrutar de la compañía de seres queridos.

Otra manera de conmemorar esta fecha es realizando una entrega de regalos, similar a la que se hace en Navidad. Los niños pueden dejar sus zapatos listos la noche anterior, junto con un poco de pasto o agua para los camellos, creando así una atmósfera mágica y llena de ilusión.

Finalmente, se puede participar en actividades comunitarias, como desfiles o festivales, que celebren la cultura y tradiciones del Día de Reyes. Estas actividades suelen incluir música, bailes y representaciones que enriquecen la experiencia y fomentan el sentido de comunidad.

En conclusión, se debe recordar que estos días conmemorativos no solo son momentos de reposo, sino que también desempeñan un papel relevante en la sociedad, brindándonos la oportunidad de rememorar la historia, reforzar nuestras tradiciones y forjar una identidad compartida.