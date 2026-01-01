El inicio de 2026 está cada vez más cerca y, en México, una de las cuestiones que más interés despierta es el calendario de días festivos. Algunas de estas fechas están reconocidas oficialmente por la ley y, en muchos casos, dan lugar a feriados puentes, ideal para viajar o disfrutar en familia.

La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece cuáles son los días de descanso obligatorio a lo largo del año, lo que genera atención entre trabajadores y empleadores, ya que laborar en estas fechas implica un pago triple.

El Gobierno compartió el calendario de feriados de 2026 en México

Conoce el calendario oficial de feriados en 2026 y prepara con anticipación las escapadas. Habrá varios fines de semana largos para aprovechar.

¿Cuáles serán los feriados en 2026?

Para el próximo año se contemplan siete días de descanso oficial, además de otras fechas que, aunque no están marcadas por la ley como obligatorias, tradicionalmente se consideran de asueto. Algunas celebraciones se recorren al lunes por disposición gubernamental, lo que permitirá la formación de cinco fines de semana largos.

Días de descanso obligatorios

Jueves 1 de enero: Año Nuevo.

Lunes 2 de febrero: conmemoración de la Constitución Mexicana.

Lunes 16 de marzo: Natalicio de Benito Juárez.

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo.

Miércoles 16 de septiembre: aniversario de la Independencia de México.

Lunes 16 de noviembre: aniversario de la Revolución Mexicana.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Días de descanso no oficiales

2 y 3 de abril: Jueves y Viernes Santo.

Miércoles 5 de mayo: Batalla de Puebla.

Lunes 10 de mayo: Día de las Madres.

Domingo 21 de junio: Día del Padre.

Lunes 2 de noviembre: Día de Muertos.

Sábado 12 de diciembre: Día de la Virgen de Guadalupe.

Jueves 24 de diciembre: Nochebuena.

Calendario de vacaciones escolares 2026

El calendario escolar es determinado cada año por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y aplica para estudiantes de educación básica. Además de los días festivos, incluye periodos vacacionales y sesiones de consejo técnico.

Regreso a clases tras las vacaciones de invierno: 12 de enero.

Vacaciones de Semana Santa y Pascua: del 30 de marzo al 10 de abril.

Vacaciones de verano: del 16 de julio al 28 de agosto.

Reuniones de consejo técnico: los últimos viernes de enero, febrero, marzo, mayo y junio (las fechas del segundo semestre están por definirse).

¿Habrá feriado en México por el Mundial 2026?

El próximo año será especial para el país, dada la celebración de la Copa Mundial de la FIFA. En este contexto, algunas entidades, como la Ciudad de México, declararon el jueves 11 de junio como día festivo oficial.

Esa fecha coincidirá con la inauguración del torneo y el partido inaugural, que enfrentará a la Selección Mexicana con Sudáfrica, dando inicio a uno de los eventos deportivos más esperados del año.