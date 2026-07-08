Cierran los bancos en Colombia: todas las entidades financieras permanecerán inactivas durante 24 horas.

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El Gobierno de Colombia confirmó un nuevo feriado nacional que modificará la atención presencial del Banco Agrario y Bancolombia. La jornada corresponde al lunes 13 de julio de 2026, lo que dará lugar a un día sin atención en las sucursales .

Aunque las oficinas permanecerán cerradas durante esa fecha, los usuarios podrán seguir utilizando los cajeros automáticos, las aplicaciones móviles y los canales de banca virtual, que continuarán operando con normalidad.

Ante este panorama, las entidades financieras recomiendan planificar con anticipación los trámites que requieren atención presencial para evitar contratiempos durante el fin de semana largo.

Banco Agrario y Bancolombia suspenderán temporalmente la atención presencial

Con motivo del feriado del lunes 13 de julio, el Banco Agrario y Bancolombia no prestarán atención al público en sus oficinas durante 24 horas , por lo que quienes necesiten realizar gestiones presenciales deberán hacerlo el viernes 10.

Entre los trámites que podrían verse afectados se encuentran los retiros por ventanilla, consignaciones, apertura de cuentas y otras diligencias que requieren atención en las sucursales.

Si bien los servicios digitales seguirán disponibles, algunas operaciones podrían reflejarse únicamente en la siguiente jornada hábil, dependiendo de los procesos internos de cada entidad financiera.

Cierran los bancos en Colombia: todas las entidades financieras permanecerán inactivas durante 24 horas. Imagen creada con ChatGPT

Qué operaciones conviene adelantar antes del feriado

Las entidades bancarias suelen recomendar a sus clientes realizar con anticipación los trámites que dependen de la atención presencial o de los horarios bancarios.

Entre las operaciones que es conveniente adelantar se encuentran:

Retiros de dinero por ventanilla.

Consignaciones en efectivo.

Depósitos y pagos presenciales.

Apertura de cuentas y actualización de datos.

Trámites que requieran asesoría en oficina.

Aunque la banca digital continuará habilitada durante ese día, algunas transferencias entre entidades financieras y otros movimientos podrían procesarse en la siguiente jornada hábil, de acuerdo con las políticas de cada banco.

¿Por qué el lunes 13 de julio es feriado?

El lunes 13 de julio de 2026 es día festivo en Colombia por la conmemoración del Día Nacional de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, establecido mediante la Ley 2578 de 2026.

Como la celebración oficial corresponde al 9 de julio, que en 2026 cae jueves, el descanso se traslada al lunes siguiente en aplicación de la Ley Emiliani (Ley 51 de 1983).