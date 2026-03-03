La inscripción escolar 2026 trae un paso clave que muchas familias no pueden pasar por alto. Se trata de un requisito digital que ahora es indispensable para avanzar con el proceso y quedar dentro del sistema oficial. El documento en cuestión está vinculado al registro en línea necesario para acceder a la Beca Rita Cetina, un apoyo destinado a estudiantes de educación básica. Sin este trámite previo, no es posible completar correctamente la solicitud. El documento indispensable para avanzar con la inscripción es la cuenta activa de Llave MX. Este sistema funciona como mecanismo de identificación digital y autenticación para realizar trámites oficiales en línea. Para poder registrar a un alumno en el proceso correspondiente, el tutor debe contar con una cuenta Llave MX previamente creada y validada. Sin este paso, la plataforma no permite iniciar ni completar la solicitud. La activación de esta cuenta se convirtió en un requisito central dentro del procedimiento digital. Por ello, las autoridades recomiendan generar el usuario con anticipación para evitar contratiempos. No contar con una cuenta activa de Llave MX impide finalizar la inscripción y la solicitud del apoyo educativo, lo que podría dejar al alumno fuera del padrón si no se corrige a tiempo. El requisito no es un papel físico, sino una validación digital obligatoria dentro del sistema oficial. Por eso, las familias deben asegurarse de tener este registro listo antes de iniciar el trámite de inscripción escolar 2026, ya que sin él el proceso no podrá completarse.