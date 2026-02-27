El Metrobús de la Ciudad de México anunció una extensión especial en su horario de servicio con motivo del concierto de Shakira en el Zócalo capitalino. La medida busca facilitar el traslado de miles de asistentes que acudirán al evento masivo. La modificación aplicará únicamente el sábado 1 de marzo y contempla cambios tanto en horarios como en rutas específicas. Autoridades pidieron a los usuarios mantenerse atentos a los avisos oficiales y a las condiciones viales. Durante el día, el servicio operará con normalidad, sujeto a las condiciones viales. A partir de las 00:00 horas, las unidades tendrán una frecuencia aproximada de 15 minutos. La última salida será a la 01:00 horas del 2 de marzo desde las terminales El Caminero e Indios Verdes de Línea 1, y desde Glorieta de Violeta en Línea 7, ampliando así la cobertura tras el concierto. La tarifa se mantiene en 6 pesos y podrá pagarse con Tarjeta de Movilidad Integrada, tarjetas bancarias, dispositivos inteligentes y teléfonos con tecnología NFC. Por la alta concentración en el Centro Histórico, se prevén afectaciones en vialidades como Belisario Domínguez, Fray Servando, Circunvalación, Eje Central, avenida Juárez y Plaza de la República. En Línea 3, desde las 15:00 horas hasta el cierre, las estaciones Mina, Juárez, Hidalgo y Balderas no brindarán servicio. La operación será de Tenayuca a Buenavista y de Balderas a Pueblo Santa Cruz Atoyac. En Línea 4, durante todo el día, las rutas norte y sur estarán suspendidas. Solo operarán los tramos San Lázaro-AICM y San Lázaro-Pantitlán-Alameda Oriente. En Línea 7, desde las 15:00 horas hasta el cierre, las estaciones Hidalgo y El Caballito no prestarán servicio. El trayecto operará únicamente de Campo Marte a Glorieta de Violeta e Indios Verdes.