En marzo, miles de personas en México recibirán un depósito superior a los 6 mil pesos directamente en su tarjeta bancaria. La confirmación ya fue dada por las autoridades y el calendario de dispersión comenzará en los primeros días del mes. Sin embargo, no todos podrán acceder a este pago. Existen requisitos específicos que deben cumplirse y un padrón oficial que determinará quiénes están incluidos en esta entrega económica y quiénes deberán esperar. Quienes recibirán el pago serán los beneficiarios de la Pensión del Bienestar para adultos mayores. El monto confirmado para el bimestre marzo-abril es de 6 mil 400 pesos, que se depositarán directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar de cada uno de ellos. Este apoyo es bimestral y no requiere trámite adicional una vez que la persona ya está inscrita en el programa. El calendario de pagos se organiza por orden alfabético, tomando en cuenta la primera letra del apellido paterno. La dispersión inicia en los primeros días de marzo y se extiende durante varias jornadas para evitar aglomeraciones. Los recursos permanecen disponibles en la cuenta, por lo que no es obligatorio retirarlos el mismo día del depósito. Las autoridades recomiendan consultar únicamente fuentes oficiales para confirmar fechas exactas y evitar desinformación. Aunque la Secretaría del Bienestar aún no ha publicado el calendario definitivo, las fechas estimadas de dispersión para los pagos del bimestre marzo-abril 2026 siguen la lógica histórica de la Pensión Bienestar y se prevé que inicien durante la primera semana de marzo.