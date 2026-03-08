En México, la etapa de retiro ya no significa necesariamente dejar de trabajar. Cada vez más adultos mayores continúan activos en el mercado laboral, ya sea por decisión personal, por necesidad de complementar ingresos o para aprovechar la experiencia acumulada durante décadas. En 2026, muchos de ellos descubrieron que existen actividades que pueden generar ingresos incluso más altos que algunas pensiones o jubilaciones. En varios sectores, la trayectoria profesional se convirtió en un recurso muy valorado por empresas y organizaciones. Lo que llama la atención es que los jubilados que más dinero ganan por mes no suelen desempeñar empleos tradicionales. En muchos casos, se trata de actividades donde el conocimiento, la reputación profesional y la capacidad de tomar decisiones estratégicas pesan más que la edad. Entre los trabajos mejor pagados para adultos mayores en México en 2026, uno de los más destacados es el de consultor o asesor especializado. Muchas empresas buscan profesionales con experiencia para analizar problemas, orientar decisiones y capacitar equipos. Exdirectivos, ingenieros, contadores, abogados o especialistas en administración suelen ofrecer servicios de consultoría independiente. Dependiendo de la especialidad y del número de clientes, los ingresos pueden superar los 50,000 pesos mensuales. Otra opción bien remunerada es participar como consejero empresarial o miembro de un consejo directivo. En estas posiciones, los profesionales aportan su experiencia en reuniones estratégicas y en la toma de decisiones de la empresa. Cabe destacar que estos puestos no siempre requieren una jornada completa, pero sí implican responsabilidad en la orientación del negocio. En compañías grandes o familiares, los honorarios pueden ser elevados cuando se trata de perfiles con trayectoria reconocida. Además de la consultoría, existen otras actividades que permiten a los adultos mayores ganar dinero en 2026 sin depender exclusivamente de pensiones o jubilaciones. El sector educativo es uno de los espacios donde la experiencia profesional sigue siendo muy valorada. Muchos profesionales trabajan como profesores universitarios, instructores de cursos especializados o conferencistas. También creció el número de adultos mayores que se desempeñan como mentores o coaches profesionales, acompañando a emprendedores y directivos jóvenes en procesos de crecimiento laboral. Entre las actividades más comunes se destacan: En algunos casos, profesionales con gran trayectoria también continúan ocupando puestos de alta dirección, donde los salarios pueden superar los 80,000 pesos mensuales, dependiendo de la industria. Para muchos adultos mayores, esa trayectoria se transforma en la principal herramienta para generar ingresos incluso después de haber alcanzado la edad de jubilación.