Rutinas sencillas en casa para eliminar la grasa de los brazos

Una de las metas más comunes al ejercitar los brazos es reducir la flacidez que suele aparecer en la parte de abajo, conocida como “alas de murciélago”. Esta se relaciona con la acumulación de grasa y la pérdida de firmeza muscular, algo que puede deberse a la falta de movimiento o los cambios de edad.

La buena noticia es que existen ejercicios sencillos que pueden hacerse en casa para tonificar los tríceps y ganar fuerza sin necesidad de equipo especializado ni experiencia previa. Con constancia y una alimentación equilibrada, los resultados comienzan a notarse de forma gradual .

Trucos y ejercicios caseros para quitar la grasa debajo del brazo Fuente: Shutterstock Shutterstock

Conoce los mejores trucos para eliminar las alas de murciélago y mejora el aspecto físico en tiempo récord. Ten en cuenta que es clave acompañar la rutina con buena alimentación.

¿Cómo bajar la grasa de los brazos rápidamente?

A continuación, tres ejercicios fáciles para hacer desde casa.

Fondo de tríceps en silla

Este movimiento es uno de los más eficaces para trabajar los músculos que se encuentran detrás del brazo. Se realiza con una silla firme: se colocan las manos a los costados de las caderas, se adelanta el cuerpo y se flexionan los codos hasta formar un ángulo cercano a los 90 grados. Luego, se vuelve a subir haciendo fuerza con los tríceps.

Se sugiere comenzar con tres series de 10 a 12 repeticiones, aumentando el desafío poco a poco.

Flexiones con rodillas apoyadas

Son una versión accesible de las flexiones tradicionales. Desde la posición de plancha, con las rodillas en el suelo, se baja el torso hacia el piso y se regresa a la posición inicial manteniendo los codos pegados al cuerpo.

Tres series de 8 a 10 repeticiones son una buena base.

Además de los tríceps, fortalecen pecho y hombros, y ayudan a practicar la técnica de forma segura.

Extensión de tríceps con botella de agua

Para este ejercicio es necesario agarrar una botella con ambas manos, elevar los brazos sobre la cabeza y flexionar los codos hacia atrás, estirándolos luego para levantar el peso.

Realizar tres series de 10 repeticiones permite trabajar los brazos con control.

A medida que se gana fuerza, se puede incrementar la carga usando botellas más pesadas.

¿Por qué solo me engordan los brazos?

La grasa que se acumula en los brazos suele estar relacionada con diversos factores. La genética influye en la forma en que el cuerpo distribuye la grasa, y hay hábitos que pueden potenciar ese efecto como:

Dieta inadecuada

Falta de actividad física

También influyen el paso del tiempo, los cambios hormonales, algunas condiciones de salud y ciertos tratamientos médicos, que pueden favorecer este tipo de acumulación.