Claudia Sheinbaum, de Sigamos Haciendo Historia, asumió el 1 de octubre del 2024 la presidencia de México, en sucesión de Andrés Manuel López Obrador. Este evento marcó un hito, ya que es la primera vez que una mujer asume al Poder Ejecutivo.

La atención mediática en los últimos tiempos se ha centrado en la dirigente, no solo por su trayectoria política, sino también por su recorrido académico y sus creencias religiosas. En este contexto y ante la gran cantidad de repercusiones que se han generado, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) aclaró las dudas populares.

Tras el tercer debate presidencial con Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, uno de los cuestionamientos que trascendió incluyó la religión de Sheinbaum, luego de que se la viera utilizando una falda de la virgen de Guadalupe, a pesar de no ser presuntamente creyente de la fe católica.

Esta es la religión de Claudia Sheinbaum, la nueva presidenta de México.

¿Qué formación académica tiene Claudia Sheinbaum?

Claudia Sheinbaum Pardo, nacida el 24 de junio de 1962 en CDMX, se ha consolidado como una científica y política mexicana de notable influencia en los campos de la energía, el medio ambiente y la física. Su trayectoria académica incluye su participación en el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU, que fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 2007.

La presidenta electa es hija del químico Carlos Sheinbaum Yoselevitz y la bióloga Annie Pardo Cemo, ambos originarios de México y con una activa participación en el movimiento estudiantil de 1968.

Sheinbaum se destacó en sus estudios, obteniendo su licenciatura en Física en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Posteriormente, logró completar su maestría y, más tarde, su doctorado en Ingeniería energética en la misma institución.

Su dedicación académica la llevó también al Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley en Estados Unidos, donde se doctoró. Además, es investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM y egresada del Programa de Estudios Avanzados en Desarrollo Sustentable de El Colegio de México. Su compromiso con la investigación la ha llevado a ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias.

¿Qué religión profesa Claudia Sheinbaum?

Es importante señalar que, aunque Sheinbaum proviene de una familia con ascendencia judía y con raíces búlgaras y lituanas, la morenista ya no profesa esa religión. Durante su campaña presidencial, optó por no hacer pública sus creencias religiosas. Fue en una entrevista, en su búsqueda por la delegación Tlalpan, donde expuso su postura respecto a la fe.

Esta es la religión de Claudia Sheinbaum, la presidenta de México.

En ese encuentro, la exgobernante de CDMX se describió como una mujer “no religiosa”, una afirmación respaldada por su trayectoria académica y su enfoque en disciplinas como la física y las ciencias.

"Respeto todas las religiones, creo que México debe permanecer unido más allá de las creencias individuales. (..) No se puede inclinarse hacia una religión y no hacia otra. Creo en el Estado laico“, afirmó en aquella ocasión la Presidenta.