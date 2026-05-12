El Gobierno de los Estados Unidos mantiene un protocolo migratorio estricto sobre la vigencia de los documentos que debe presentar un extranjero para ingresar al país. En muchos casos, una visa vigente puede encontrarse en un pasaporte vencido y, de esta forma, dificultar la aprobación de los agentes estadounidenses. Las autoridades federales explican que esa visa no pierde su validez, pero se requiere de un nuevo trámite para cumplir con las normas correspondientes de viaje. Mantener la vigencia del pasaporte es fundamental para poder ingresar y salir de cualquier país. Todos los viajeros deben mantener su información personal actualizada y cumplir con los requisitos de los demás países en caso de que soliciten documentos extra, como la visa americana. De acuerdo con las autoridades federales, todos los extranjeros que cuentan con una visa legal en un pasaporte vencido deben solicitar un nuevo pasaporte e ingresar al país con ambos. Es decir, los pasajeros no deben descartar el pasaporte en el que se encuentra la visa, sino que deben presentarlo junto al emitido recientemente. Algunos extranjeros podrían enfrentar demoras o incluso impedimentos de ingreso si presentan documentación dañada, información personal inconsistente o una visa alterada. También pueden surgir problemas si los datos del nuevo pasaporte no coinciden con los registrados en la visa original. Las autoridades recomiendan revisar la vigencia de todos los documentos antes de viajar y verificar que el pasaporte nuevo cumpla con el período mínimo exigido para ingresar a Estados Unidos. Las autoridades federales aconsejan conservar siempre el pasaporte vencido donde figura la visa americana y transportarlo junto al nuevo documento vigente. En caso de pérdida o deterioro del pasaporte antiguo, el extranjero deberá iniciar un nuevo trámite de visa para poder ingresar nuevamente al país. Los agentes migratorios recuerdan que la decisión final de admisión siempre queda bajo evaluación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), organismo encargado de realizar los controles de ingreso en aeropuertos y fronteras.