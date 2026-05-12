El Departamento de Estado explica a ciudadanos y extranjeros naturalizados cuáles son los protocolos que se aplican cuando un pasaporte se denuncia como robado o perdido para proteger a su portador contra cualquier robo de identidad. En estos casos las autoridades bloquearán el documento y no podrá volver a utilizarse para viajar internacionalmente, incluso si luego se encuentra y conserva su vigencia. Las autoridades indican que, cuando un pasaporte se pierde es fundamental realizar la denuncia cuanto antes por cuestiones de seguridad. Una vez este trámite se haya efectuado, el documento será cancelado inmediatamente y perderá toda su validez para viajes internacionales, incluso si posteriormente se lo encuentra. En caso de presentarse al momento de viajar, tanto agentes como aerolíneas tienen autoridad para prohibir la salida por no contar con la documentación correspondiente. Como los pasaportes perdidos o robados no califican para la renovación, quienes necesiten actualizarlo tendrán que hacerlo en persona, completando los siguientes trámites