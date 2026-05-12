En menos de un mes, México, Estados Unidos y Canadá inaugurarán el primer Mundial de la historia con tres sedes. La conversación pública ya gira en torno a formaciones, estadios y candidatos a levantar la Copa. Pero mientras el foco está en el césped, en los Consejos de Administración se juega otro torneo, menos visible y bastante más determinante: el Mundial de Talento 2026. La diferencia es estructural. En el futbol, una mala contratación puede costar millones y una temporada irregular. En el mundo corporativo, una mala decisión en el C-Level puede destruir valor, desordenar la cultura, frenar la estrategia y obligar a reconstruir la organización mientras el mercado sigue avanzando. En 2026, nombrar un CEO, COO, CFO o CHRO dejó de ser una decisión administrativa. Es una final. Y como toda final, no se gana con nombres rimbombantes, sino con sistema, contexto, carácter y lectura táctica. El contexto no es menor. El 72% de los empleadores a nivel global reportan dificultades para cubrir posiciones, y las habilidades vinculadas a inteligencia artificial ya superan a ingeniería y tecnología tradicional entre las más escasas. Al mismo tiempo, el acceso al poder sigue sin hallar equilibrio: las mujeres ocupan apenas el 23,3% de los asientos en consejos y cerca del 6% de los puestos de CEO. No es un problema reputacional. Es un problema de competitividad. En ese escenario, México no es un jugador más. Es el país donde el partido se está jugando con mayor intensidad. El nearshoring posicionó a México en el centro del rediseño productivo global. Las cadenas de suministro buscan proximidad con Estados Unidos, la manufactura avanzada necesita estabilidad operativa y los corredores industriales del norte se convirtieron en zonas tácticas del comercio mundial. Los datos lo confirman: México cerró 2025 con un récord de u$s 40,871 millones en inversión extranjera directa. Pero ese flujo no llega solo. Llega con presión sobre infraestructura, energía, logística, talento técnico, inglés ejecutivo y, sobre todo, capacidad de ejecución. Ahí está el punto que muchos análisis macro no terminan de capturar: el nearshoring no se gana con narrativa. Se gana con liderazgo. México hoy funciona como un defensa central moderno. No el que despeja, sino el que ordena, anticipa y juega. El C-Level que puede hablar con un board en Chicago por la mañana y resolver un problema operativo por la tarde. Pero también enfrenta su principal tensión: la demanda de liderazgo sofisticado está creciendo más rápido que la oferta disponible. Cuando las empresas dicen que no consiguen talento, no hablan sólo de perfiles técnicos. Hablan de la capa crítica: esos líderes que todavía no son CEO, pero sin los cuales ningún CEO puede ejecutar. México tiene localía, calendario y oportunidad. Pero si quiere capitalizar esta ventana, necesita formar ejecutivos capaces de moverse con fluidez entre estrategia y operación, entre lo global y lo local. Mientras México absorbe presión, otros mercados están definiendo su propio rol en este Mundial de Talento. Brasil, por ejemplo, actúa como el mediocampista creativo de la región. No sólo por tamaño, sino por densidad de ecosistema. Sao Paulo lidera en performance y financiamiento en Latinoamérica, con un valor superior a u$s 50,000 millones. Pero su verdadero diferencial está en el tipo de liderazgo que produjo: ejecutivos formados en scaleups como Nubank, iFood o Creditas, con capacidad de construir producto, escalar y operar con estándares globales. Argentina, en cambio, exporta otro tipo de activo: resiliencia. En un contexto de volatilidad estructural, el ejecutivo argentino aprendió a decidir bajo presión, priorizar con escasez y operar sin estabilidad. No es casual que el país haya alcanzado u$s 9,600 millones en exportaciones de servicios basados en conocimiento en 2025, con crecimiento del 8.1%. El talento argentino es un capitán exportable. Un líder que no entra en pánico cuando el partido se rompe, porque ya lo vivió. Un ejecutivo acostumbrado a planificar a 90 días, a renegociar supuestos, a operar sin estabilidad perfecta y a construir equipos con recursos limitados. Estados Unidos sigue siendo el goleador. Rápido, exigente y caro. Pero también está cambiando. En 2025, el 84% de los nuevos CEOs del S&P 1500 fueron nombramientos por primera vez, y el 60% surgieron de promoción interna. La señal es clara: el mercado ya no busca sólo operadores, sino arquitectos de talento capaces de rediseñar organizaciones en contextos de transformación continua. Europa, por su parte, juega otro partido: el de la gobernanza. Con regulaciones como la Directiva sobre Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD, por sus siglas en inglés) y objetivos de representación en boards (40% del sexo infrarrepresentado en consejeros no ejecutivos para 2026), el liderazgo europeo se redefine bajo escrutinio. No se trata sólo de crecer, sino de hacerlo con sistema. Frente a este mapa, el error más frecuente de los Consejos sigue siendo el mismo: buscar “al mejor CEO disponible” en lugar de preguntarse “¿Qué tipo de CEO necesita esta empresa en este momento?” Una diferencia estratégica más que semántica. La realidad es que no existe el líder universal. Hay líderes que funcionan —o fallan— en determinados contextos, culturas y momentos de negocio. Y contratar una “estrella” sin ese diagnóstico es una de las decisiones más caras que puede tomar una compañía. La evidencia es clara: una mala contratación en el C-Level no sólo impacta en resultados. Puede romper la cultura, congelar la sucesión y expulsar talento clave. Las empresas no pierden por falta de capital. Pierden por falta de liderazgo adecuado. El foco no está en qué perfil quiere una empresa contratar sino en qué partido van a jugar en los próximos 36 meses. Porque de esa respuesta depende todo. El Mundial 2026 durará un mes. El Mundial de Talento, toda la década. Y a diferencia del futbol, acá no hay margen para romantizar decisiones. La pregunta para los boards no es quién es el próximo CEO. Esa conversación suele llegar tarde. La pregunta real es otra: qué tipo de organización están construyendo, qué capacidades necesitan desarrollar y si el liderazgo que tienen —o buscan— está preparado para ese partido. México ya está en la cancha. La oportunidad es evidente, pero capitalizarla no dependerá del contexto, sino de la calidad de las decisiones que se tomen desde el liderazgo. Porque cuando llegue la final, el mercado no va a premiar al equipo con más nombres. Va a premiar al que mejor entendió el juego y armó su equipo y estrategia en consecuencia.