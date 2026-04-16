La puesta en marcha del Servicio Universal de Salud en México marca un cambio profundo en la forma en que los ciudadanos accederán a la atención médica. Como parte de este proceso, el Gobierno de Claudia Sheinbaum inició un programa de credencialización obligatorio para distintos sectores de la población. Aunque en una primera etapa el registro está dirigido a personas de 85 años y más, el Gobierno y sus dependencia simplificadas han hecho un llamado a que otros grupos, incluidos adultos mayores con credencial del INAPAM, comiencen el trámite para integrarse al nuevo sistema. El objetivo es unificar la información médica y facilitar el acceso a servicios en distintas instituciones. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que “es un paso histórico el que estamos dando, avanzando hacia el Servicio Universal de Salud”. La nueva credencial funcionará como identificación oficial y permitirá a los usuarios acceder a servicios médicos en cualquiera de las instituciones públicas, como IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar, sin importar su afiliación original. De acuerdo con el Gobierno Nacional, el objetivo es que “cualquier mexicano o mexicana pueda ir a atenderse de cualquier padecimiento a cualquier institución de salud y pueda ser recibido”, lo que implica un sistema más flexible y conectado. En un comunicado de la Presidencia de la República indicó que el trámite es prioritario para personas sin seguridad social, pero también es recomendable para jubilados y pensionados, incluidos quienes ya cuentan con credencial del INAPAM, para integrar su expediente clínico. El subsecretario Eduardo Clark explicó que esta credencialización es “el primer paso para que las mexicanas y mexicanos puedan encontrar atención gratuita en todas las instituciones de salud pública”, además de sustituir gradualmente otros documentos como carnets. El registro se realiza en módulos de la Secretaría del Bienestar en todo el país y requiere documentos básicos como identificación oficial, CURP certificada, comprobante de domicilio y teléfono de contacto, en un proceso presencial y gradual. La secretaria Ariadna Montiel detalló que el trámite se organiza por calendario y apellido, con atención de lunes a sábado en más de 2 mil módulos a nivel nacional: No tramitar esta credencial, incluso teniendo INAPAM, puede significar quedar fuera del nuevo modelo de atención médica universal, por lo que el registro se vuelve clave para no perder acceso a servicios de salud en todo el país.