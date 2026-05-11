En España, el Ejecutivo solo fija 14 días festivos en el país, de los cuales 12 son de carácter nacional y dos son seleccionados por las regiones autonómicas. No obstante, hay otras celebraciones en el país que conmemoran eventos significativos. En el transcurso del viernes, 8 de mayo de 2026, la población de España celebra el El Día Nacional del Niño Hospitalizado se celebra el 13 de mayo para rendir homenaje a los niños que están en hospitales, así como a sus familias y al personal sanitario que les cuida. Esta fecha busca reconocer la valentía de los pequeños enfermos y agradecer el esfuerzo de todas las personas y asociaciones que contribuyen a hacer más amena su estancia en el hospital mediante actividades lúdicas y apoyo emocional. Las organizaciones que promueven el Día del Niño Hospitalizado han creado un video musical para animar a la participación de la sociedad. Este video, filmado en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, busca lanzar un mensaje de cariño hacia los niños hospitalizados y agradecer a los profesionales que trabajan en el ámbito de la salud, enfatizando la importancia de humanizar la atención en los hospitales. La celebración incluye diversas actividades, como la visita de personalidades de la televisión y la música a los hospitales, así como iniciativas como exhibiciones de perros por parte de la Policía Nacional y la distribución de globos por parte de la Fundación SEUR. El 13 de mayo también conmemora la resolución de la Carta de los Derechos del Niño Hospitalizado, emitida por el Parlamento Europeo en 1986, un documento que ha guiado esfuerzos para mejorar la experiencia de los niños en el entorno hospitalario. Para celebrar el Día del Niño Hospitalizado el 13 de mayo, se organizan diversas actividades en los hospitales que buscan alegrar la estancia de los niños ingresados. Personalidades del entretenimiento, como actores y músicos, visitan las instalaciones para acompañar a los pequeños y sus familias, añadiendo un toque de diversión a su día a día. La Fundación SEUR también se une a la celebración repartiendo globos en los centros hospitalarios. Además, se ha creado un video musical en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid que invita a todos a enviar besos a los niños hospitalizados, reconociendo la labor de los profesionales de la salud. La música es un elemento clave en esta celebración, con canciones compuestas por artistas conocidos cuyos beneficios apoyan proyectos de humanización en hospitales, creando un ambiente más cálido y acogedor para los niños y sus familias.