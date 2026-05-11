La Secretaría de Hacienda y Crédito Público colocó un bono sustentable de hasta 8,000 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores para financiar la modernización de planteles educativos públicos en todo el país. La emisión MEXBNCB 26X se enmarca en el programa “Más Escuelas para el Bienestar” y busca revertir años de rezago en infraestructura: aulas deterioradas, techos dañados, baños sin funcionar e instalaciones eléctricas y hidráulicas con fallas crónicas. Este tipo de instrumento - el bono sustenteble- obliga al emisor a destinar los recursos exclusivamente a proyectos con impacto social o ambiental verificable. La infraestructura educativa califica por su efecto directo en acceso, inclusión y calidad de enseñanza. Algunos proyectos también podrían incorporar criterios de ahorro energético y uso eficiente del agua. Entre las mejoras previstas figuran rehabilitación de salones, renovación de sanitarios, reparación de techumbres, modernización de instalaciones y ampliación de espacios en zonas donde la matrícula superó la capacidad instalada. Las autoridades aún no publicaron el listado de planteles beneficiados ni los estados prioritarios. El impacto real se medirá en las condiciones diarias de millones de niños con mejores aulas, servicios básicos funcionando y espacios más seguros inciden directamente en el rendimiento académico. En comunidades con mayor rezago, la modernización escolar también puede reducir la deserción y achicar la brecha histórica entre escuelas urbanas y rurales.