Recordar los momentos destacados de la historia es una forma de mantener su relevancia a pesar del paso del tiempo. Para que los acontecimientos importantes de nuestro país y el mundo no queden en el olvido, conoce cuáles son las efemérides del 14 de marzo. 1879: Nace en Ulm (Alemania) el físico Albert Einstein. Su "Teoría de la relatividad" alterará drásticamente la visión del Universo. (Hace 147 años) 1835: En Savigliano, en el Piamonte italiano, viene al mundo Giovanni Schiaparelli, que será célebre astrónomo italiano, que relacionará la llamada "lluvia de estrellas" con los restos dejados por el paso de cometas. Será director del Observatorio Brera en Milán. Se le conocerá sobre todo por ser el primero en observar líneas aparentemente rectas en la superficie de Marte a las que denominará "canali" (cuencas en italiano), palabra que será mal traducida como "canales", lo que incrementará la opinión de algunos astrónomos, como el estadounidense Percival Lowell, sobre la existencia de vida inteligente en Marte. (Hace 191 años) 1820: Nace en Turín (Italia) Víctor Manuel II, que será primer rey de la Italia unificada desde 1861. (Hace 206 años) 1804: Nace en Viena (Austria) Johann Strauss padre, compositor austríaco de valses, polkas y marchas militares. (Hace 222 años) 1681: Nace en Magdeburgo (Alemania) el compositor alemán del barroco Georg Phillipp Telemann, del que se conservan 100 conciertos y 500 obras varias, aunque a lo largo de su vida compondrá más de 3.000 obras. (Hace 345 años) 1883: Muere en Londres (Reino Unido) el político revolucionario y filósofo alemán Karl Marx, autor del "Manifiesto Comunista" y "El Capital" junto a su amigo y colaborador Friedrich Engels, que publicará los tomos II e III de "El Capital" en 1885 y 1894 respectivamente. (Hace 143 años) El evento más importante destacado es el nacimiento de Albert Einstein en 1879, ya que su "Teoría de la relatividad" transformó radicalmente nuestra comprensión del Universo, sentando las bases de la física moderna y cambiando la forma en que percibimos el tiempo y el espacio.