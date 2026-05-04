Cada jornada del almanaque es distinguible por sucesos significativos que han dejado una marca en la historia. Por ello, es imprescindible rememorar cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 4 de mayo. 1929: Nace en Bruselas (Bélgica) Audrey Hepburn, actriz belga e icono del glamour. Ganará el óscar a la mejor actriz en 1954 por la deliciosa comedia romántica "Vacaciones en Roma". (Hace 97 años) 1655: En la ciudad de Padua (Italia), nace el músico italiano y constructor de instrumentos musicales, Bartolomeo Cristofori, a quien debemos la invención del piano. (Hace 371 años) 1008: En Reims, Francia, nace el que será coronado como Enrique I. Disputará la corona del reino galo a su hermano menor Roberto y será coronado en la catedral de Reims el 14 de mayo de 1027. Será tutor de Guillermo el Conquistador a quién más tarde, entre 1054 y 1058, habrá de enfrentarse en dos batallas por Normandía, que perderá. (Hace 1018 años) 1980: Fallece en Ljubljana (actual Eslovenia), Josip Broz, "Tito", líder de Yugoslavia desde el final de la II Guerra Mundial hasta su muerte. En 1948, Stalin y los países satélites del bloque soviético condenaron su régimen. Tito, arropado por el pueblo yugoslavo resistió las presiones soviéticas y se acercó a las potencias occidentales, recibiendo por ello dinero y armamento. Aprobó la intervención soviética en Hungría en 1956 y rechazó la invasión de Checoslovaquia en 1968. (Hace 46 años) 1938: A bordo del buque japonés Hikawa Maru, de vuelta a Japón, fallece Jigoro Kano, fundador del arte marcial japonés Kodokan Judo en 1882. Kano consiguió que el judo fuese incorporado al sistema educativo japonés. Kano también fue representante del gobierno del Japón ante el Comité Olímpico Internacional y su empeño fue que el judo fuera incluído como deporte en los Juegos Olímpicos. Tal anhelo se hará realidad tras su muerte, en el año 1964, cuando los Juegos Olímpicos se celebren en Tokio. El judo, a pesar de su corta vida conseguirá tener una gran aceptación en todo el mundo con millones de yudocas. (Hace 88 años) 1938: Fallece de pulmonía en una cárcel de Berlín, por su oposición al régimen nazi, el periodista y pacifista alemán Carl von Ossietzky. Fue miembro de la sociedad pacifista fundada por el austríaco Alfred Hermann Fried y, aunque luchó en la I Guerra Mundial, tras la guerra se erigió en paladín del pacifismo en las primeras décadas del siglo XX y comenzó a colaborar en diversos periódicos pacifistas. En 1922 fundó el movimiento "Nie Wieder Krieg" (Nunca Más la Guerra) y denunció el rearme secreto que realizaba Alemania. Le concedieron el Premio Nobel de la Paz en 1935, lo que Adolfo Hitler tomó como una ofensa personal y, en su locura, prohibió que los ciudadanos alemanes, en adelante, aceptaran dicho premio. (Hace 88 años) 1799: En la fortaleza de Seringapatam (India) muere durante el combate que mantiene contra los ingleses, el sultán de Mysore, Tipu Sultán, llamado el Tigre de Mysore. (Hace 227 años) El evento más importante destacado es el nacimiento de Audrey Hepburn en 1929, ya que se convirtió en un ícono del glamour y ganó un óscar a la mejor actriz, dejando una huella perdurable en la historia del cine.