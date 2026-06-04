El reloj corre para miles de automovilistas en la Ciudad de México. La Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) confirmó que aplicará sanciones económicas a quienes no presenten la verificación vehicular antes del próximo martes 30 de junio de 2026.

Si tu vehículo tiene engomado azul y tus placas terminan en 9 o 0, esta información te afecta directamente: ignorarla puede costarte hasta 9,384 pesos.

¿Por qué te pueden multar si no realizas la verificación vehicular de tu auto antes del 30 de junio?

La verificación vehicular es un trámite semestral y obligatorio para todos los autos de combustión interna con placas de la CDMX. En esta ocasión, los vehículos con engomado azul y placas terminadas en 9 o 0 tuvieron su ventana de verificación durante mayo, por lo que el 30 de junio marca el límite definitivo.

No presentarla dentro del periodo asignado genera de inmediato una primera multa equivalente a 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que se traduce en 2,346.2 pesos. Pasado ese aviso, el conductor tendrá solo 30 días para regularizarse.

a SEDEMA advirtió que quienes no realicen el trámite a tiempo enfrentarán multas que comienzan en 2,346 pesos y pueden superar los 9,384 pesos si persiste el incumplimiento. Fuente: Shutterstock

¿Cuánto cuesta la verificación vehicular en 2026 y cómo sacar la cita?

El costo oficial del trámite para este año es de 765 pesos, monto que resulta de multiplicar 5.625 veces el valor de la UMA vigente más el 16% de IVA. Para realizarlo es indispensable agendar una cita previamente a través del portal oficial de la SEDEMA, ya que no se atiende sin cita previa. Cumplir a tiempo es, sin duda, la opción más económica frente al riesgo de enfrentar una sanción varias veces mayor al costo del trámite.

Así escalan las multas si sigues sin verificar: pueden llegar a 9,384 pesos

Si tras recibir la primera sanción de 2,346 pesos el conductor no obtiene una constancia de verificación aprobatoria en el plazo de 30 días, la multa se dispara a 80 veces la UMA, es decir, 9,384.8 pesos. Y ahí no termina: si el plazo vence nuevamente sin que el vehículo apruebe, el mecanismo se repite tantas veces como sea necesario.