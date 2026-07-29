El Servicio Militar continúa en agosto: los adultos mayores de 30 años deben definir su situación.

La obligación aplica para los hombres colombianos desde los 18 años y hasta los 50 años.

Despliegan el tanque de guerra más poderoso del mundo: domina el campo de batalla y es el orgullo de esta nación

Durante agosto de 2026 continúan las jornadas de incorporación y regularización de la situación militar en Colombia. Aunque las convocatorias para prestar el servicio militar están dirigidas principalmente a jóvenes entre 18 y 24 años, el Ejército Nacional recordó que todos los hombres colombianos deben definir su situación militar desde la mayoría de edad y hasta el día en que cumplen 50 años, por lo que miles de ciudadanos mayores de 30 años aún tienen pendiente este trámite legal.

La autoridad militar insiste en que definir la situación militar no significa necesariamente ingresar al Ejército. El procedimiento también puede terminar con la expedición de la libreta militar, la clasificación como reservista o el reconocimiento de una causal de exoneración, según la situación particular de cada ciudadano.

¿Los mayores de 30 años deben definir su situación militar?

Sí. La legislación colombiana establece que el deber de definir la situación militar se mantiene vigente desde los 18 años hasta los 50 años. Esto significa que un ciudadano de 30, 35, 40 o 49 años que nunca realizó el trámite todavía está obligado a regularizar su situación ante las autoridades de reclutamiento.

La obligación finaliza únicamente el día en que el ciudadano cumple 50 años. Después de esa fecha ya no está obligado a definir su situación militar.

¿Qué pasa si nunca definió su situación militar después de los 24 años?

La Ley 2341 de 2023 creó un procedimiento especial para los ciudadanos mayores de 24 años, estudiantes universitarios con más de cinco semestres aprobados y personas con títulos técnicos, tecnológicos o profesionales. Estos ciudadanos pueden solicitar la definición de su situación militar bajo reglas especiales de regularización.

Además, la norma establece que quienes ya hayan cumplido 24 años y no hubieran definido su situación militar quedan exonerados de las sanciones pecuniarias impuestas por ese motivo.

El Servicio Militar continúa en agosto: los adultos mayores de 30 años deben definir su situación. ChatGPT - creada con IA

¿Cómo pueden los mayores de 30 años regularizar su situación militar?

El trámite puede iniciarse de manera virtual o presencial. El ciudadano debe registrarse en el portal oficial del Ejército Nacional, diligenciar el formulario de inscripción y adjuntar los documentos requeridos. También puede acudir directamente a cualquier distrito militar o zona de reclutamiento para recibir orientación.

Generalmente se solicitan los siguientes documentos:

Registro civil de nacimiento.

Documento de identidad.

Documentos de identidad de los padres.

Soportes de ingresos, si los tiene.

Fotografía reciente fondo azul.

Documentos que acrediten una causal de exoneración, cuando aplique.

Una vez validada la información, el ciudadano recibe una citación para continuar el proceso de definición de su situación militar.

¿Cuánto se paga por definir la situación militar después de los 24 años?

La Ley 2341 de 2023 estableció una Cuota Única de Compensación Militar calculada según los ingresos personales del solicitante. Los topes máximos son:

Hasta el 5 % de un salario mínimo para quienes no tienen ingresos.

Hasta el 15 % para ingresos de hasta dos salarios mínimos.

Hasta el 25 % para ingresos entre dos y cuatro salarios mínimos.

Hasta el 50 % para ingresos superiores a cuatro salarios mínimos.

La ley prohíbe calcular el valor con base en los ingresos del núcleo familiar; únicamente se tienen en cuenta los ingresos del ciudadano.

¿Quiénes están exonerados de prestar el Servicio Militar obligatorio?

La Ley 1861 de 2017, modificada por la Ley 2384 de 2024, contempla múltiples causales de exoneración. Entre las más frecuentes están:

Hijo único.

Hijo de padres mayores de 60 años sin medios de subsistencia.

Casados o en unión marital de hecho.

Padres de familia.

Personas con discapacidad permanente.

Integrantes de comunidades indígenas y otros grupos étnicos reconocidos.

Víctimas del conflicto armado inscritas en el RUV.

Objetores de conciencia.

Ciudadanos desmovilizados.

Cada causal debe acreditarse con la documentación exigida por la Dirección de Reclutamiento y Movilización.

¿Pueden exigir la libreta militar para conseguir trabajo en Colombia?

Las entidades públicas y privadas no pueden exigir la libreta militar para ingresar a un empleo. Sin embargo, la obligación de definir la situación militar sigue vigente para quienes se encuentren dentro del rango de edad legal.

La ley permite que las personas no aptas, exentas o que hayan superado la edad máxima de incorporación accedan a un empleo y luego cuenten con un plazo de hasta 18 meses para adelantar el trámite correspondiente.

¿Qué beneficios reciben quienes prestan el Servicio Militar en 2026?

Los ciudadanos incorporados reciben bonificación mensual equivalente a un salario mínimo, alojamiento, alimentación, atención en salud y acceso a programas de formación técnica y laboral, incluido el SENA. También obtienen la tarjeta de reservista de primera clase y el tiempo de servicio es computable para pensión.

¿Qué deben hacer los mayores de 30 años durante agosto de 2026?

La recomendación del Comando de Reclutamiento es no esperar una nueva citación. Los ciudadanos mayores de 30 años que aún no hayan definido su situación militar deben ingresar al portal oficial o acercarse al distrito militar más cercano para verificar su estado y regularizar el trámite.