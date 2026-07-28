Oficial | El Gobierno anunció el regreso del Servicio Militar Obligatorio y los hombres mayores de 20 años deberán ingresar al Ejército si salen sorteados.

El Servicio Militar Nacional (SMN) continuará aplicándose durante 2026, ya que se trata de una obligación prevista en la Constitución mexicana y no de una medida nueva. Como ocurre cada año, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) convocará al registro de los jóvenes que integran la nueva clase y también de los remisos, es decir, los hombres que no realizaron el trámite cuando les correspondía.

Además de quienes cumplen 18 años durante 2026, también deberán regularizar su situación los remisos de hasta 39 años. En estos casos, participarán del mismo proceso de inscripción y del sorteo que define quiénes realizarán el adiestramiento y quiénes quedarán a disponibilidad.

Quiénes deben registrarse para el Servicio Militar Nacional en 2026

De acuerdo con las reglas del Servicio Militar Nacional, deberán realizar el trámite:

Los hombres mexicanos que cumplen 18 años durante 2026 (Clase 2008).

Los remisos, es decir, hombres de entre 19 y 39 años que no tramitaron su cartilla en el año que les correspondía.

En el caso de las mujeres, la participación continúa siendo voluntaria, por lo que no existe obligación de realizar el servicio.

El alistamiento para el ciclo 2026 se desarrollará del 2 de enero al 15 de octubre, mientras que el sorteo se llevará a cabo un domingo de noviembre, cuya fecha será confirmada por la Sedena.

Cómo funciona el sorteo y quiénes deben acudir al adiestramiento

Durante el sorteo se utilizan las conocidas bolas de colores, que determinan la modalidad en la que cada ciudadano cumplirá con el Servicio Militar Nacional.

Quienes obtengan bola blanca o bola azul deberán presentarse al adiestramiento presencial, mientras que quienes reciban bola negra quedarán a disponibilidad, por lo que no asistirán a las sesiones sabatinas.

Para la mayoría de los participantes, el servicio no implica permanecer en un cuartel de tiempo completo. Generalmente consiste en 13 sesiones de adiestramiento los sábados, en un horario aproximado de 7:00 a 13:00 horas, distribuidas en dos periodos durante el año.

Grok

Qué pasa con los remisos y por qué conviene regularizar la cartilla

Los remisos no forman parte de una nueva categoría creada para 2026. Se trata de ciudadanos que no realizaron el trámite de su cartilla militar cuando les correspondía y que pueden regularizar su situación dentro de los plazos establecidos.

Postergar este trámite puede generar dificultades para acceder a algunos empleos formales o realizar determinados trámites oficiales en los que se solicita la cartilla militar liberada.

Estas son las principales reglas para el Servicio Militar Nacional 2026:

Alistamiento: del 2 de enero al 15 de octubre de 2026 .

Quiénes deben registrarse: Clase 2008 y remisos de hasta 39 años .

Participación de las mujeres: voluntaria .

Sorteo: se realizará un domingo de noviembre, en una fecha que informará la Sedena.