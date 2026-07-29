Regresa el servicio militar obligatorio: el Gobierno ya tiene la lista oficial de las personas que deben enlistarse en el Ejército. (Representación creada con IA)

El Servicio Militar Nacional (SMN) continúa con el calendario previsto para 2026 y, durante agosto, comenzará el segundo escalón del adiestramiento para las personas que fueron sorteadas como encuadradas, es decir, quienes obtuvieron bola blanca o azul en el sorteo realizado tras el proceso de alistamiento.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), esta etapa forma parte del procedimiento regular del SMN y está dirigida a quienes deben cumplir con las sesiones de capacitación establecidas por la ley. No se trata de un nuevo servicio militar ni de una convocatoria extraordinaria, sino de una fase prevista dentro del calendario oficial.

Atención: quiénes deben presentarse al adiestramiento en agosto

El segundo escalón del adiestramiento está destinado a las personas que, tras participar en el sorteo del Servicio Militar Nacional, resultaron encuadradas al obtener bola blanca o bola azul.

Estas personas deben acudir a las instalaciones militares que les fueron asignadas para completar el programa de capacitación correspondiente.

Quienes obtuvieron bola negra quedaron a disponibilidad, por lo que no deben asistir a las sesiones sabatinas de adiestramiento, aunque su situación administrativa queda registrada dentro del proceso del SMN.

Cuándo comienza el segundo escalón del Servicio Militar Nacional

Según el calendario oficial de la Sedena, el segundo escalón del adiestramiento se desarrollará entre el 1 de agosto y el 24 de octubre de 2026.

Durante este periodo, los participantes deberán asistir a 13 sesiones sabatinas, con un horario de 07:00 a 13:00 horas.

ChatGPT

En estas jornadas se imparten contenidos relacionados con:

Orden cerrado.

Educación física.

Legislación militar.

Ética y valores cívicos.

Protección civil.

Al concluir satisfactoriamente esta etapa, los participantes podrán continuar el trámite para obtener la liberación de la Cartilla del Servicio Militar Nacional, documento que acredita el cumplimiento de esta obligación cívica.

Quiénes participaron en el proceso del Servicio Militar Nacional 2026

El proceso de alistamiento para la Clase 2008 permaneció abierto del 2 de enero al 15 de octubre, periodo durante el cual los interesados realizaron el trámite para obtener su Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional.

La lista de Sedena alcanzó a:

Varones que cumplen 18 años durante 2026 (Clase 2008).

Remisos , es decir, personas que no regularizaron su situación militar en años anteriores.

Mujeres de entre 18 y 39 años, quienes pueden participar de manera voluntaria y obtener la misma certificación al concluir el proceso.

El cumplimiento del Servicio Militar Nacional está previsto en el artículo 5° de la Constitución y en la Ley del Servicio Militar, que lo establece como una obligación cívica, pública y personal, sin que ello implique el ingreso automático a las Fuerzas Armadas como militar profesional.