Ya hay fecha para la entrega de las Tarjetas del Banco del Bienestar.

La espera terminó, sí. El Gobierno de Claudia Sheinbaum confirmó en las últimas horas, que ya están listas y para la entrega las nuevas Tarjetas del Banco del Bienestar. La información fue comunicada en la Mañanera del Pueblo y fue ratificada por medio de los canales oficiales de Becas Benito Juárez.

“Comenzamos con la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar”, indicó el Gobierno de México. La entrega de las Tarjetas del Banco del Bienestar será el próximo martes 25 de noviembre.

La entrega de las Tarjetas del Banco del Bienestar aplica para los becarios y/o beneficiarios de los siguientes programas económicos estatales:

Beca Benito Juáre z: $1,900 pesos bimestrales por estudiante.

Beca Rita Cetina : $1,900 pesos por familia + $700 pesos por cada estudiante adicional.

Jóvenes Escribiendo el Futuro: $5,800 pesos bimestrales por alumno.

La entrega de las Tarjetas del Banco del Bienestar comenzó el pasado 17 de noviembre y se hará de forma gradual. “Daremos inicio a la reposición de tarjetas vencidas”.

Los documentos que te piden para retirar tu Tarjeta Bienestar Beca Rita Cetina

Debes tener en cuenta que para que se te haga entrega de tu plástico, el Gobierno de Claudia Sheinbaum pedirá corroborar la entidad de los padres o tutores y del beneficiario.

Documentos para padres o tutores:

Identificación oficial - original y copia

Acta de Nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio de los últimos tres meses

Documentos del estudiante:

Acta de Nacimiento

CURP

Los documentos que te piden para retirar tu Tarjeta Bienestar Beca Benito Juárez

Si eres mayor de edad, solo necesitarás tus documentos, en caso de tener 17 años o menos, los padres o tutores también deben acreditar su identidad.

Si eres menor de 18 años:

Acta de Nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio de los últimos tres meses

Documentos de los padres o tutores:

Identificación oficial, original y copia

Acta de Nacimiento

CUPR

Si eres mayor de 18 años:

Identificación oficial, original y copia

Acta de Nacimiento

CUPR

Comprobante de domicilio de los últimos tres meses

Los documentos que te piden para retirar tu Tarjeta Bienestar Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro

Presta atención porque si no cumples con la documentación completa y al día, los servidores públicos está autorizados a no entregar la Tarjeta Bienestar, por la seguridad e tu dinero.

Si eres mayor de 18 años:

Identificación oficial, original y copia

Acta de Nacimiento

CUPR

Comprobante de domicilio de los últimos tres meses

Si eres menor de 18 años:

Acta de Nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio de los últimos tres meses

Documentos de los padres o tutores: