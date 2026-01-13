La segunda tormenta invernal de la temporada ya se ha hecho presente en la República Mexicana, afectando a distintos estados del territorio, según confirmó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo de Gobierno detalló una por una las zonas del país que podrían registrar durante el martes 13 de enero caída de nieve o aguanieve, así como también lluvias intensas y posible caída de granizo.

Llega la segunda tormenta invernal de la temporada: qué estados afectará

En plena temporada de invierno, el Gobierno anunció que se mantendrán condiciones “severas” en lo que respecta a temperaturas, ya que un gran número de entidades federativas del país tendrán ambiente frío a muy frío.

El clima para México durante el martes 13 de enero. (Foto: Archivo).

La segunda tormenta invernal, que se desplazará al final del día hacia el sur de EE.UU., dejando de afectar al territorio nacional, podría provocar en el transcurso de la jornada caída de nieve o aguanieve en zonas de Chihuahua, así como lluvia engelante en zonas montañosas de Coahuila, Nuevo León, Durango y Zacatecas.

¿Qué estados registrarán bajas temperaturas?

Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas : zonas serranas de Durango.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas : zonas serranas de Chihuahua y Zacatecas.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas : zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

¿Cuáles son las zonas del país con pronóstico de lluvias?

Para el martes 13 de enero, el SMN informó que el frente núm. 27, interaccionará con un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, originando chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, así como lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca).

En esta misma línea, la masa de aire polar asociada al frente frio núm. 27, modificará gradualmente sus características térmicas, propiciando un ascenso de las temperaturas vespertinas. No obstante, el ambiente frío a muy frío se mantendrá durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, entre otras regiones.

Por otro lado, el SMN vigila la aproximación de un nuevo frente frío al norte y noreste del país, a partir del miércoles 14 de enero.

En este contexto, los estados de México que registrarán en el transcurso de la jornada lluvias intensas y posible caída de granizo serán los siguientes:

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Veracruz (Papaloapan)

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Sinaloa

Nayarit

Durango

Coahuila

Nuevo León

Zacatecas

Puebla (Tehuacán-Sierra Negra)

Veracruz (Las Montañas)

Campeche

Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)