México podrá seguir mandando petróleo de forma “humanitaria” a Cuba, después de que un reporte de la cadena CBS News señalara que el gobierno de Estados Unidos no piensa intervenir, por el momento, con las prácticas energéticas de México.

La cadena señaló que el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, informó que la política actual de Estados Unidos es permitir que México continúe suministrando petróleo a la isla.

Después de la detención de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, el país sudamericano, que era el principal proveedor de petróleo de Cuba, dejó de enviar petróleo.

En este sentido, México se convirtió en el principal proveedor del hidrocarburo para la isla, de acuerdo con reportes del Financial Times.

El domingo (enero 11), el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un post en la red social Truth, en el que señaló que Cuba había vivido durante muchos años de petróleo y dinero enviado por Venezuela.

“…THERE WILL BE NO MORE OIL OR MONEY GOING TO CUBA - ZERO! I strongly suggest they make a deal, BEFORE IT IS TOO LATE. Thank you for your attention to this matter.”- President Donald J. Trump pic.twitter.com/bHEIysJ7q1 — The White House (@WhiteHouse) January 11, 2026

A cambio, acusó el mandatario estadounidense, Cuba proveía “servicios de seguridad”, para al menos “dos dictadores”.

“Pero ya no. Muchos de esos cubanos están muertos después del ataque de la semana pasada de Estados Unidos, y Venezuela ya no necesita protección de mafiosos o extorsionistas que los mantuvieron secuestrados por muchos años”, dijo Trump.

En este sentido, Trump dijo que Venezuela ahora es protegido por Estados Unidos, a quien calificó como la fuerza militar más grande del mundo por mucho.

Añadió que Cuba ya no recibirá dinero ni petróleo de Venezuela, y sugirió al gobierno de la isla a negociar “antes que sea muy tarde”.

¿Cuánto petróleo manda México a Cuba?

Desde el sexenio pasado, a través de la empresa “Gasolinas para el Bienestar”, una subsidiaria de Pemex creada durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador se ha dedicado a enviar petróleo a Cuba.

De acuerdo con reportes de la prensa internacional, México entregó aproximadamente 22,000 barriles diarios de petróleo durante buena parte de 2025, aunque el gobierno mexicano no ha precisado las cantidades ni los precios a los que vendió el petróleo.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum, dijo en su conferencia matutina que la entrega de petróleo a Cuba es una ayuda que tiene muchos años ocurriendo, incluso dijo que ya la había dado el expresidente Enrique Peña Nieto durante su administración.

La mandataria mexicana aseguró que el Gobierno Federal si tiene información respecto a la entrega de petróleo a Cuba, pero no precisó los montos.