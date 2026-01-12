El Gobierno confirmó que regularizará el pago de sueldos atrasados a un grupo de trabajadores que presta funciones fuera del país. La medida alcanza a personal que durante varios días continuó trabajando sin haber recibido la nómina correspondiente al mes de enero.

La situación fue reconocida oficialmente por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que explicó que el retraso se debió a cuestiones administrativas vinculadas al inicio del año fiscal y a los mecanismos de transferencias internacionales. Desde la dependencia aclararon que los recursos están disponibles y que el pago tiene fecha definida.

El anuncio busca dar respuesta a los reclamos realizados por los propios trabajadores, quienes habían manifestado públicamente su preocupación por la falta de acreditación de salarios y prestaciones, pese a contar con presupuesto aprobado.

El Gobierno y la SRE confirmaron el pago de sueldos atrasados al SEM

La SRE informó que el pago de la nómina del personal del Servicio Exterior Mexicano (SEM) en representaciones fuera del país será cubierto el lunes 12 de enero. El atraso, indicaron, se produjo por la apertura del ejercicio fiscal y los sistemas de pago que implican transferencias internacionales.

El Gobierno regularizará el pago de sueldos a partir del lunes 12 de enero para un grupo de trabajadores. (Foto: Archivo)

Desde la cancillería señalaron que se realizaron las gestiones necesarias para corregir el calendario de pagos y garantizar que los sueldos atrasados queden completamente saldados en la fecha anunciada. La dependencia descartó problemas presupuestarios.

El Gobierno remarcó que se trata de un retraso administrativo y no de una suspensión de pagos, y que el personal del SEM recibirá su salario correspondiente al mes en curso.

Reclamos de trabajadores del SEM por salarios atrasados

Antes de la confirmación oficial, trabajadores del Servicio Exterior Mexicano difundieron un comunicado en redes sociales solicitando la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum. En el texto advirtieron que más de mil personas se encontraban laborando en el extranjero sin cobrar salario ni prestaciones.

El documento señaló que los fondos para el pago de la nómina estaban contemplados en el presupuesto autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que existía un compromiso previo de que el depósito se realizaría con un retraso limitado.

Tras la difusión del reclamo, el Gobierno ratificó la fecha de pago y aseguró que los sueldos atrasados quedarán regularizados a partir del lunes 12 de enero.