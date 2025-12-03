Ante este escenario, miles de familias deberán prepararse para enfrentar una de las irrupciones de aire polar más fuertes de la temporada.

El ingreso del Frente frío 17 encendió las alertas en gran parte del país, pues el sistema provocará un desplome abrupto de temperaturas, lluvias intensas y vientos que podrían superar los 80 km/h.

Las autoridades meteorológicas advierten que varias regiones podrían amanecer congeladas, especialmente en zonas serranas del norte y centro.

El fenómeno también traerá condiciones extremas como heladas, probabilidad de nieve y un ambiente gélido que se extenderá durante los próximos días. Ante este escenario, miles de familias deberán prepararse para enfrentar una de las irrupciones de aire polar más fuertes de la temporada.

¿Qué zonas del país entran en alerta por el Frente frío 17?

El Frente frío 17 ingresará por el norte y noreste del territorio, impactando después zonas del oriente y centro del país. En su paso, afectará a entidades como Chihuahua, Durango, Sonora, Baja California y Zacatecas , así como también a zonas serranas de Hidalgo, Puebla, Estado de México, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca .

Fuente: narrativas-es

En muchos de esos estados se esperan temperaturas bajo cero, con mínimas de hasta –10 °C en zonas montañosas. Las regiones más vulnerables al frío serán las sierras del norte y centro, donde las heladas y posibles nevadas representan un serio riesgo.

Lluvias, fuertes vientos y caída de nieve

Con la llegada del nuevo frente frío, el SMN anticipa chubascos en Tamaulipas, San Luis Potosí e Hidalgo, mientras que en estados como Veracruz y Puebla se esperan lluvias mucho más fuertes.

En paralelo, se estima que habrá un “evento de Norte”: rachas de viento de entre 50 y 80 km/h, principalmente en la zona norte, noreste y litoral del Golfo de México.

Además, en las zonas serranas del norte y centro se prevé la caída de nieve o aguanieve, lo que puede complicar la circulación en carreteras y aumentar el riesgo de heladas nocturnas.

Recomendaciones frente a la nueva ola de frío