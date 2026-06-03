En esta noticia Mercado sigue al alza, pero dependiente del exterior

Las aerolíneas de México enfrentan un problema derivado de la guerra entre Estados Unidos e Irán: los precios de la turbosina están por las nubes.

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Con un tope máximo de MXN $23.7 promedio por litro en marzo de este año, las aerolíneas enfrentan un complejo panorama, debido a que este combustible no recibe ningún apoyo fiscal, a diferencia de la gasolina automotriz o el diesel, que permite contener el aumento en los precios.

Con corte a mayo, el precio promedio de la turbosina se ubica en MXN $17.13 por litro en 2026, de acuerdo con datos de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y Petróleos Mexicanos (Pemex).

Mientras tanto, en ese mismo periodo, el año pasado el combustible se vendió en un promedio de MXN $12.35 por litro, un alza de 38.7% anual.

Las aerolíneas se han visto presionadas por el incremento en el precio del combustible, pues, por ejemplo, Aeroméxico enfrentó un incremento de 15.1% anual en los costos operativos del primer trimestre de este año.

Además, Volaris reconoció que enfrenta un entorno complejo por los precios del combustible, con un alza de 15% en los costos de operación también en los primeros tres meses de este año, aunque su presidente, Enrique Beltranena, dijo que se adaptan con rapidez para mantener la rentabilidad de la aerolínea.

El precio del combustible representa entre 35% y 40% del costo de operación de una aerolínea y es el costo más alto para cualquier empresa del sector.

Mercado sigue al alza, pero dependiente del exterior

De acuerdo con datos de Pemex, en los primeros 4 meses de este año se vendieron 101 mil 400 barriles diarios de turbosina, contra un promedio de 95.5 mil barriles el año pasado.

Del total, y según datos de la Secretaría de Energía (Sener), las importaciones diarias de este combustible ascendieron a 50 mil 100 barriles diarios, lo que implica prácticamente la mitad de lo que consume el mercado nacional.